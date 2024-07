La Caja de la Rusa: la marquesa, el ingeniero y el castillo

Me confirma Joaquín Salmerón, arqueólogo y director del Museo de Siyâsa, que esta ilustración que encontramos en la ‘Caja de la Rusa’ corresponde, efectivamente, a los restos del Castillo de Cieza, dominando todo el valle. Sin embargo, se sorprende mucho al ver a los dos personajes porque él cree que uno de ellos es nada menos que Bernard Haslip Brunton, un importante ingeniero de origen inglés que se afincó en nuestra Región hacia 1895 y trabajó en la construcción de centrales eléctricas, fundando Hidroeléctrica del Segura. Antes trabajó en Cataluña y también en la puesta en marcha de iluminación pública en diversas localidades. En Cieza dirigió la llamada Fábrica San Antonio del Menjú y se encargó de instalar la luz eléctrica en la ciudad, lo que supuso un acontecimiento histórico, casi una cosa de magia para las gentes de entonces. También instaló el primer concesionario de Ford y fabricó diversas máquinas industriales, fabricó esencias y puso en marcha el primer equipo de fútbol de la zona.

Tras su jubilación, pasó de vivir en Cieza a residir en Blanca y hace un par de años, su memoria ha formado parte de una exposición itinerante por toda la Región bajo el nombre de Huellas de la europeización en la Región de Murcia, que se centraba en las figuras de doce extranjeros europeos que se asentaron en la Región de Murcia a finales del siglo XIX y que representaron un fuerte empuje en la modernización de nuestras ciudades. Una gran exposición de la Fundación Séneca, la Universidad de Murcia y la Comunidad Autónoma que, mira por donde, hoy se vuelve a actualizar con esta imagen que guardaron en San Pedro del Pinatar. Me cuenta el director del Siyasâ que ha visto otras fotos que reflejan la subida al castillo de la familia del ingeniero inglés y que no le extraña que tuviera relación con importantes familias de la época, entre ellas la de nuestra inquieta marquesa.

Cieza, como es sabido, tiene una amplia y dilatada historia, siendo fundamental el legado árabe, de lo que quedan numerosos vestigios y esa importante ciudad de Medina Siyâsa que ha vuelto a la luz tras su excavación y musealización. Escuchar al apasionado Salmerón es un disfrute y me llama la atención cuando me cuenta la historia del que fue importantísimo Castillo de Cieza: «El único ejemplo de una fortaleza que no destruyó el enemigo, sino los propios». Su construcción la podemos situar entre los siglos XII y XIII, con el objetivo de defender la población. Tras la conquista castellana y el abandono de Siyasâ, la ciudad se traslada más abajo, al nivel del río, y en 1457, tras unas disputas entre los Fajardo y la Corona de Castilla, se derribó el castillo, no fuera que unos lo utilizasen contra otra facción. Y así se quedó hasta hoy. Ironías del destino, poco tiempo después, en 1477, los nazaríes de Granada arrasaron la ciudad de Cieza, ya sin castillo que la protegiese.

Postdata: cosas que uno aprende: 1. Que a veces, los mayores enemigos de lo nuestro somos nosotros mismos. 2. Que el mismo que destruye nunca tiene interés en reconstruirlo (véase la antigua catedral de Cartagena). 3. Que es sorprendente las aportaciones de los ingleses a la modernización de nuestra Región a finales del XIX.