Rosario Guarino:"Me gustaría que el libro transmitiera seguridad ante lo inevitable de la muerte"

El pasado mes de abril vio la luz La última primavera, la publicación más reciente de Rosario Guarino. Se trata de un poemario que recopila los versos que la autora fue escribiendo al mismo tiempo que avanzaba el alzhéimer de su madre y que completó tras su pérdida. Del libro y su escritura habla con La Opinión.

¿Cómo surge este libro?

Yo normalmente escribo y, en los últimos años, centrada en la enfermedad de mi madre, escribí una serie de poemas. Después, con su muerte, terminé de escribir algunos y vi que respondían un poco a la necesidad de exteriorizar esa angustia, ese dolor que provoca la enfermedad de un ser querido. Ahí surgió. En principio, no estaban escritos con la intención de ser publicados, pero luego, conforme vi que había una unidad, decidí sacarlos a la luz.

¿Cómo se preparó para compartir algo tan personal e íntimo?

Pues tuve muchas dudas, precisamente por eso que dices, pero hablando un día sobre la idea de sacar un poemario mío bilingüe de antología con una amiga que ha traducido a otros poetas y que acabó traduciendo este poemario al griego moderno, surgió hablar de esos poemas que tenía y me lo propuso, me dijo: «Igual sería buena idea sacar esto que es inédito y de alguna manera sacarte esa espina». Y es que, aunque sea, como tú dices, algo muy personal y muy íntimo, al mismo tiempo es universal, porque todos perdemos a seres queridos, entonces también es un poco de catarsis el sacarlo, esa fue la idea.

¿Por qué decide incluir la traducción al griego?

Fue por gusto propio, la verdad; no creo que tenga demasiada salida por el hecho de estar escrito en griego, pero me gustan muchísimo los idiomas y particularmente este. Yo soy filóloga clásica, he estudiado griego y latín clásicos y es verdad que esto es griego moderno, no clásico, pero de alguna manera también tenía que ver con mis inicios en la Filología. Esa fue la intención, no fue con una idea comercial, ni mucho menos.

A usted personalmente ¿qué le gustaría que transmitiera este libro al lector?

Me gustaría que transmitiera seguridad ante lo inevitable de la muerte y la aceptación del dolor también, porque es algo necesario. Hay que pasar por ahí porque es inevitable, pero, aunque cuesta trabajo y, lógicamente, tiene que pasar un tiempo, finalmente lo que nos queda es ese poso de luz y de alegría por haber compartido la vida [Ríe]. Bueno, más que haberla compartido, mi madre fue la que me dio la vida y, de alguna manera, como hacían los poetas clásicos, quería representar también de algún modo, ante lo inevitable de la muerte física, la inmortalidad a través de la palabra.

¿Considera que este libro le ha ayudado a sobrellevar esta delicada situación? ¿Cree que leerlo puede ayudar también a otras personas que estén pasando por lo mismo?

Yo creo que sí, que tanto me ha ayudado a mí como a otras personas. En las presentaciones que he hecho del libro, cuando han hablado conmigo algunas personas que se me han acercado, el feedback que me ha llegado del público es de que sí les ha ayudado. Como te comentaba antes, a todos nos afecta y a todos nos ocurre. Es lo más lógico, la ley de vida, que sean los padres los que se marchen antes. En este caso es la referencia a la madre, pero también hay personas que han perdido a otros seres queridos como, por desgracia, hijos, hermanos o amigos, que, de igual forma, se identifican con el poemario. Yo creo que el tema de la muerte es un universal también en la literatura precisamente por lo que afecta al ser humano, es uno de los grandes temas y enigmas al mismo tiempo, porque, aunque es algo evidente que ocurre, siempre nos preguntamos qué habrá después o por qué ha tenido que suceder, pero al final no tenemos otra que aceptarlo y asumirlo.

En el libro relaciona a su madre con las flores, ¿por qué?

No sé, a mí me parece que las flores simbolizan muy bien el sentimiento del que te hablo. Son efímeras, pero al mismo tiempo condensan la belleza del mundo y de la naturaleza. Es esa sensación de que, en una flor que se va a deshojar enseguida, incluso marchita, queda esa belleza, que ya ha desaparecido su lozanía, pero continúa la belleza. Es un poco el eco de esa vida que fue y que incluso sigue existiendo. No sé, a mi madre y a mi abuela materna les gustaban muchísimo, tenían muy buena mano para las flores y, siempre que pienso en ellas, pues las relaciono.

¿Cómo vivió el proceso de composición de los poemas?

La creación de los poemas yo creo que necesita, lógicamente, un tiempo, pero no es un tiempo que tú digas: «Voy a ponerme ahora a escribir», sino que va un poquito contigo. Hay momentos en los que tu cabeza es una especie de olla a presión y necesitas liberar esas palabras que te están bullendo dentro y, por el contrario, hay periodos más de sequía. También es el resultado de años, porque no es una cosa que haya escrito a consecuencia de la muerte de mi madre, sino que son reflexiones que fueron escribiéndose, digamos, de forma simultánea a su enfermedad de los últimos diez años. Fueron textos que en un momento determinado me servían un poco de catarsis o simplemente me surgían. Claro que también tienes que trabajarlos, pero ha sido la consecuencia de años. No es algo puntual de decir: «Me siento a escribir seis meses y no hago otra cosa más que escribir esto», se va hilando y trenzando al mismo tiempo que continúas tu labor profesional y tu vida diaria. El ser humano tiene muchas facetas y todas ellas son complementarias y simultáneas muchas veces.

Para terminar, si tuviera que definir La última primavera a una persona que no conoce el tema que trata ¿cómo lo haría?

Diría que es un libro que habla de la pérdida, pero al mismo tiempo de la sensación de plenitud por haber formado parte de una vida que no se puede perder nunca porque siempre va a estar en tus genes, en tu ADN, en tu recuerdo, en tu memoria. Es la aceptación de una pérdida física y al mismo tiempo una especie de metamorfosis en la que asumes esa transformación de una existencia física perecedera a una, digamos, espiritual, eterna, perenne.