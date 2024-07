Jesús Castilla: "Los que nos dedicamos al flamenco vivimos una carrera constante"

El sábado, en su segunda visita a Lo Ferro, Jesús Castilla se hizo con el ansiado Melón de Oro tras una final en la que se sintió «valiente». No es de extrañar: al cantaor gaditano, el flamenco le subió a la sangre por las raíces. El resto, asegura, es cuestión de trabajo y estudio diarios.

Lo primero: enhorabuena, ¿cómo está tras lo vivido en la gala?

Ahora mismo estoy en una nube. Coger este premio es estar en una nube, porque este es un gran festival, es un gran concurso, y todavía no lo asimilo.

Imagino que el logro es más especial aún porque tiene historia con el festival de Lo Ferro: el año pasado se llevó el premio a los cantes de compás.

Sí, el año pasado me llevé el premio a los cantes de ritmo, a los cantes de compás, y, según me dijeron, hubo gente que se quedó con ganas de que yo me llevara, ya el año pasado, el Melón de Oro. Pues mira, este año lo he conseguido [Ríe].

Entonces, ¿este ha sido el segundo asalto, o ha habido más intentos?

No, este ha sido el segundo año, así que puedo decir que he tenido una buena experiencia: los dos años que me he presentado he quedado finalista del certamen.

Y siendo de Cádiz, ¿cómo llega hasta usted este certamen?

Se conoce por los compañeros, mayormente. Las redes sociales también ayuda, pero sobre todo se extiende al hablar con compañeros, al coincidir en otros concursos, por ejemplo. En Murcia no está solamente el Cante de las Minas, también está Lo Ferro, también está el de Murcia Flamenca, en el que también tuve el privilegio de llevarme ese primer premio. Por ahí conocí también el festival de Lo Ferro, en el que veía un concurso bastante importante. Lo veía un poco difícil, pero mira, parece que he caído en gracia las dos veces que me he presentado.

Hábleme de lo que interpretó en esa gala final, ¿qué palos hizo?

Para ser el Melón de Oro tienes que ser el cantaor más completo, eso es lo que te dicen. Tienes que tocar los cuatro o cinco grupos del concurso: los cantes básicos, los cantes de compás, los cantes que vienen de la rama del fandango, los cantes de levante y los cantes aflamencados. A lo largo del concurso, entre preliminares, semifinales y final, he tocado los cinco grupos. Me ha faltado la ferreña, que aún me parece un cante bastante grande.

¿Qué tiene de especial?

Es un cante que hay que estudiarlo bastante bien y aún no me veía preparado, así que para la final hice farruca, cante de fragua, y cante por bulería.

¿Por qué apostó por esos para la final?

En las fases preliminares intenté hacer cantes fuertes, para asegurarme el paso a las semifinales, así que hice soleá, malagueña y alegría de Cádiz. Es decir, cantes míos, cantes fuertes, que hago a menudo. Después, en la semifinal, hice seguirilla, cantes de levante y tangos, que también tenía trabajados.

¿Cómo se preparó para Lo Ferro? ¿Es una prueba exigente, require mucho estudio?

En esto del cante flamenco, los cantaores que nos dedicamos a esto, que vivimos diariamente de esto, vivimos una carrera constante. Es estar todos los días estudiando, cantando, aprendiendo... Gracias a dios, yo tengo bastante trabajo dando recitales y también con el baile. No te preparas para el concurso, tú ya vienes preparado de antes. Es como el que se va a examinar de unas oposiciones: vas preparado con una carrera que llevas haciendo mucho tiempo, a veces incluso toda la vida.

Es como hacer una maratón.

Sí, en el cante flamenco vas preparándote cada día, durante toda la vida. Y así llegas a los concursos.

No solo se reconoce esa noche concreta, sino todo lo que hay detrás...

Claro. Y, aun así, esa noche es importante que estés bien, te tiene que coger bien de ánimo. Tu estado de ánimo, físico y de garganta lo notan el público y el jurado.

Precisamente en ese sentido, ¿cómo te sentiste sobre el escenario de la final? ¿Cómo lo viviste? ¿Estuviste cómodo?

Sí. La verdad es que me sentí bien porque el público estaba reaccionando bastante bien, había mucha gente animándome, y esto es como un partido de tenis o de fútbol, que tiene su afición. Si te están animando, te vas creciendo a cada momento. Y me sentí bien, me sentí con ganas, me sentí, como me dijeron muchos en el público, valiente. Me sentí con fuerza y, bueno, el resultado ha sido el mejor.

Comentaba antes que se dedica a esto. ¿Cómo comenzó todo, de dónde viene esta afición por el género flamenco?

En mi familia siempre ha existido el cante. Yo soy de la zona de San Fernando, en Cádiz, y allí nuestra manera de vivir está ligada al mundo del flamenco, de la fiesta, y yo lo he vivido desde pequeño en mi casa. Aunque en mi familia había muchos artistas, ninguno se dedicaba a ello de forma profesional. Pero, aun así, se vivían muchas fiestas: por cualquier cumpleaños, cualquier bautizo, Nochebuena, Navidad... Así que he vivido el flamenco desde pequeñito, me viene de mis raíces, de mi sangre. Poquito a poco fui forjando esa pasión y me subí a un escenario, por primera vez, con doce años. Desde ahí, he ido a más hasta el día de hoy.

¿Es complicado querer dedicarse al flamenco?

Es verdad que hay que tener un poco de suerte, no es solamente saber cantar, saber estar en el sitio. Hay que tener un poco de suerte, que la gente te quiera... Aparte de ser buen artista, hay que tener mucha suerte y que te venga algo, también. Llevo desde los doce años cantando y voy a cumplir, si dios quiere, este año cincuenta, y la verdad es que esto me da un empujón. He conseguido muchos primeros premios buenos, pero creo que este me va a dar un empujoncito grande: ha habido artistas de gran renombre que han estado aquí, como Fosforito, como Paco Cepero, apadrinando el festival, como quien dice, que me han felicitado y me han dicho que me espera un proyecto muy grande después de esto. Y eso es lo que esperamos los artistas: que nos vengan estas oportunidades.

¿Ha podido estar esta semana en la localidad viviendo el festival por completo?

Llegué el mismo viernes [el día que se celebraba la segunda semifinal de la edición]. El sábado por la mañana estuve [en el Teatro Sebastián Escudero, dentro de la agenda cultural del festival] escuchando a Fosforito y a Paco Cepero. Iba a estar también Cristina Hoyos, pero no pudo estar y pusieron un documental suyo. El mismo viernes por la tarde, antes de la semifinal, estuve también en la conferencia de Fosforito en el patio de la peña del Melón, y fue estupendo. Muchos compañeros que han pasado por aquí me habían hablado de este festival por el que han pasado grandes que han hecho que esté hasta la bandera de público.

Me decía que quizá este premio supondrá un empujón especial. ¿Qué viene ahora, tras Lo Ferro?

Toca seguir con mi vida, seguir con mis proyectos. Estoy grabando, tengo fechas en algunos festivales, en Portugal... Y, aparte, defender el año que me queda presentando ese Melón de Oro. Para mí, eso es un privilegio y lo daré todo, para eso la peña me ha hecho su máximo representante.