La filmoteca particular de Ángel Cruz (Semana 5)

«Nunca volveré a tener amigos como a los 13 años»

‘Cuenta conmigo’ / L.O.

La vi cuando tenía apenas diez años y desde el principio se convirtió en una de mis películas preferidas. Todos los veranos, sin excepción, vuelvo al pequeño pueblo de Castle Rock en Oregón para acompañar a Cornie, Chris, Teddy y Vern en la búsqueda del cuerpo del pequeño Ray Brower Basada en la novela El cuerpo de Stephen King, Cuenta conmigo (Rob Reiner, 1986), fue la película que me descubrió la música de los 50. Durante todo el filme se entrelazan de manera magistral auténticos himnos generacionales de una de las décadas más prolíficas e importantes en la historia de la música.

Everyday (Buddy Holly), Get a job (The Silhouettes), Lollipop (The Chordettes), Great balls of fire (Jerry Lee Lewis), Yakety yak (The Coasters)… Y, por supuesto, el tema central de la película, y que da nombre a la misma, Stand by me de Ben E. King. Una clase magistral de buena música impartida, entre otros, por un jovencísimo River Phoenix que ya empezaba a despuntar. «Nunca volveré a tener amigos como los que tuve a los 13 años». ¿Acaso alguien los tiene? Viajen a 1950 en compañía de estos chicos y prepárense para disfrutar.