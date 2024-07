Sara Zamora: Emisora de buena onda

Me gusta Sara Zamora, toda ella en general. Sara tiene un sinfín de particularidades para amarla incondicionalmente.

Hoy os presento a la artista y también a la mujer que representa. Es imposible que la piel no se erice al primer acorde de cualquiera de sus shows, como también es imposible que no pase si coincides con ella a pie de calle. Eso se tiene o no se tiene, algunos lo llaman chispa, a ritmo de soul, funky o jazz. Ya lo decía Lola Flores: «El brillo de los ojos no se opera». Es tanta la energía y optimismo que desprende, que todo el que se acerca a ver un concierto de esta murciana de lo único que se arrepiente es de no haberlo hecho antes. Bienaventuradas las emisoras de buena onda, solo ellas estarán llamadas a ocupar el universo del glam.

Si algo tiene claro es el precio de la fama. Para ella, la constancia y el trabajo son prioridad. Me río porque esto lo cuenta mientras relata que uno de los temas más seductores de su último trabajo, Time (por cierto, disco galardonado como mejor álbum en los premios Yepes de la Música Murciana 2023), se le ocurrió mientras fregaba los platos. Pablo Picasso lo expresó divinamente: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando... Ella es de las que sigue esta máxima, brava pues.

Compone íntegramente en inglés; tal vez ser hija de una generación que vivió la transición le ha permitido crecer en un hogar donde sonaba, como si de una fiesta constante se tratase, música anglosajona. «Mi padre me arropaba a ritmo de Phill Collins, Whitney Houston y Stevie Wonder, a él le debo cantar en inglés». Para todo, pero más aún para la educación musical, es primordial abrir la mente. Lamentamos ambas el retroceso que percibimos en las modas de reguetón e incomprensión artística, y por eso, como en todo, toca renovarse o morir.

Si de algo siente orgullo la cantante es de que el 90% de su equipo de producción y músicos sean murcianos (Juan Tae, Sergio Bernal o Roberto Lavella sirvan como ejemplo). Y es que, señoras, no somos conscientes de que Murcia es nivel supremo en lo que a música acontece.

Toca apretar los dientes y ponernos serias, que no tristes; la tristeza es algo que Sara Zamora decidió transformar. Esta mujer es de las pocas valientes que sobre un escenario se atreve a verbalizar la palabra abuso. Me cuenta que sus canciones son el fruto de curar las heridas que le produjo una relación en la que sufrió todo tipo de vejaciones. Y créanme, es aliento para sus iguales que aún por falta de información, situación de vulnerabilidad económica o la merma de autoestima que sufren no se atreven a denunciar a sus maltratadores. Sara lo ha hecho de la manera más sofisticada, poniendo ritmo y compás a una situación que ninguna mujer debería tolerar, si bien antes ya tomó las medidas pertinentes.

«De la desgracia se sacan buenas canciones, fueron muchos los traumas vividos y gracias a la música me liberé y comencé a escribir a ritmo de soul, funky o jazz, letras salvavidas». Ninguna mujer debería consentir ni medio insulto . «Mi tema All i want is dancing es terapia absoluta para sortear complejos, dramas modernos que nos impiden querernos con sobrepeso, o si no estamos lo suficientemente monas para el que nos mira y juzga». Os recomiendo escuchar Brave woman como himno de la mujer que ha perdido el miedo.

Quiero dar un giro a esta entrevista que se desarrolla en una habitación luminosa, colmada de fotos de la arista sobre un escenario, vestida exquisitamente por su asesora de imagen, Raquel Solaz, y el diseñador Juan Acuñas, solo acompañadas de dos copas de vino y un ejemplar de la revista americana 71 magazine, donde este mes es artista señalada (pocas españolas han conseguido algo similar). Y en la pantalla del ordenador aparecen imágenes de sus conciertos con las escenografías más trabajadas que he visto en mucho tiempo, donde se cuida cada detalle a nivel artístico y coreográfico.

Sara Zamora tiene muy claro hacia dónde mira, y, a pesar de hacer una música muy personal, me gusta que sea fiel a sí misma y decline los consejos que tal vez la harían más conocida si decidiera vender su alma a un mejor postor (llámese productor).

