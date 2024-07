Juan Carlos García Gómez: El hombre que se retaba a sí mismo

Aprendiz de todo y maestro de nada es una de las definiciones de sí mismo con la que le gusta presentarse a Juan Carlos García Gómez, por más que se trate de una afirmación rotundamente falsa. Porque Juan Carlos es maestro de muchas cosas, como de reinventarse continuamente a sí mismo o de proponerse metas continuamente en un auto pulso constante. Juan Carlos se asigna metas distintas, como en un ‘tour de force’ continuo en el que la llegada a la meta es solo la indicación de una nueva señal de salida de otro rol que él mismo se ha asignado.

Persona de culo inquieto, multifacética, que no es bueno en nada, pero al que le gustan muchas cosas. Es otra de sus autodefiniciones incorrectas con la que gusta de presentarse. Y así, poco a poco, de definición incorrecta en definición incorrecta, iríamos acercándonos a la verdadera esencia de una persona cuya vida está hecha de hitos impuestos a sí mismo.

Ficción sonora y más

Biblioteconomía, documentación, periodismo, máster en Comunicación audiovisual… Esos son sus estudios. Su trabajo como documentalista no le ha permitido ejercer su auténtica pasión: el periodismo, por eso él se monta el ejercicio del periodismo por su cuenta de vez en cuando, como por ejemplo en la elaboración de un podcast en el que trabaja desde hace tiempo. Asegura que no triunfa porque va en dirección contraria a lo que marcan los cánones, ya que él no es capaz de especializarse, y el podcast es una prolongación de sí mismo. En él habla de divulgación científica, de literatura, de música, de cine… Lo que vendría siendo un podcast ‘made in Juan Carlos’. Lo último en lo que anda inmerso Juan Carlos es una serie de ficción sonora con el actor Nancho Novo.

Hace unos añitos, el azar le llevó a ser pinchadiscos de manera profesional. La cosa había comenzado con el fin de ayudar a una amiga que iba a montar un pub y no tenía quien le pusiera música. Él, que no tenía ni idea sobre el tema, por supuesto se ofreció.

Entrenador de sí mismo

Su idilio con el baloncesto comenzó cuando vio jugar, por casualidad, a Randy Owens, el jugador del Juver que se convirtió en estrella nada más pisar suelo murciano desde su Estados Unidos natal. A Juan Carlos le pareció estar viendo a Dios en la cancha, y abandonó su poco prometedora carrera como guardameta de fútbol. Como no sabía dónde acudir para aprender a jugar a aquello, se matriculó en un curso de entrenador de baloncesto. Así se enseñaría a jugar a sí mismo, debió decirse. Lo que empezó como un reto acabó con él entrenando a un equipo femenino profesional. Pero aquí también se cumplió el sino de su vida: dejó de motivarle porque ya había aprendido.

Un reto al que se enfrenta actualmente es recopilar anécdotas a las que se ha enfrentado como informador en la UMU, incluida la de alguien que, con una cabra muerta sobre los hombros, le preguntó dónde ponía el cuerpo y el de otras treinta, igualmente fenecidas, que traía en el camión.

El mismo día que se examinó para su plaza de trabajo por la tarde, había tenido otra oposición en Granada –esta por la mañana– y hubo de realizar el viaje de vuelta a toda velocidad. Está convencido de que jamás un seat Ronda ha hecho el trayecto Granada-Murcia en menos tiempo. Iba tan acelerado que tardó en hacer el examen 17 minutos. Y se puso en marcha para hacer otra cosa. Lo siguiente, lo que le tocara. Y aprobó.