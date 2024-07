Carlos Saiz: "A otros directores les interesarán otras cosas, pero yo aspiro a acercarme lo más posible a la realidad"

Carlos Saiz (Murcia, 1991) se plantó hace un mes en la Filmoteca Regional para ofrecer una rueda de prensa que funcionaba como el pistoletazo de salida al rodaje de su primer largo. Con una dilatada trayectoria en el campo del videoclip musical –ha trabajado con Los Planetas y Carolina Durante, entre otros–, sus incursiones en el pantanoso terreno del cortometraje han dejado piezas sorprendentes como Muerte Murciélago (2021) y, sobre todo, La hoguera (2020), que, sin pretenderlo, se ha convertido en una suerte de ‘primer acto’ de la que será su ópera prima, Lionel. Se trata de una road movie que recrea un viaje que hizo su colega –el que da nombre al filme– con su padre para ir a buscar a su hermana a Francia, pero lo interesante de todo esto es que no solo es una historia real, sino que la familia que inspiró el proyecto es a la vez la que revive ante la cámara una experiencia que explota la magia de la cotidianidad. Y es que lo real, como afirma el joven realizador en esta entrevista –realizada en pleno rodaje– es el «faro» que guía a este peculiar director.

¿Cómo está, Carlos?

Pues estoy muy concentrado –algunos días, excesivamente–, pero muy feliz. Después de tanto tiempo de desarrollo y de búsqueda de financiación, estar por fin rodando me pone muy contento.

¿Ya lo ha asumido? Porque entiendo que no ha sido fácil llegar hasta este punto; esto es: a que esté ya dirigiendo su primer largometraje.

Supongo que sí. Aunque voy día a día, sin pensar a lo grande (si no, más bien, en pequeñito). Creo que eso me ha ayudado bastante a llevar todo esto con tranquilidad. Eso y que hay algo bueno en estar tanto tiempo desarrollando un proyecto, y es que, cuando te pones detrás de la cámara, ya lo tienes todo muy en la cabeza, y eso te da seguridad a la afrontar cada sesión.

Igual le suena un tanto naif, pero... ¿cuánto tiempo llevaba soñando con esto, con hacer una película? Porque los cortos están genial (a veces mejor que muchos largos), pero...

Más que soñando, llevo como tres años y medio –o algo así– pensando en ello. Creo que fue en diciembre de 2021 cuando me reuní con el productor después de que me dijera que había visto La hoguera y el recorrido que había tenido y me propuso hacer esta película. Y la verdad es que ha sido un proceso jodido porque, desde que salí de la Escuela, la verdad es que todo ha ido muy rápido, y..., claro, no me sabía los tiempos, ¡no pensaba que iba a tardar tanto!

Ha mencionado La hoguera, el cortometraje del que, de algún modo, nace este proyecto. Lo mismo ha pasado con Sorda, de Eva Libertad (también en pleno rodaje ahora mismo), y, hace unos años, con Madre, de Sorogoyen, con Marta Nieto como protagonista. ¿Cuando empezó aquel proyecto germinal lo hizo ya pensando en poder ampliar ese universo, o de alguna manera su trayectoria le llevó a pensar en esta historia como la ideal para su primer largometraje?

Realmente aquel corto fue mi proyecto de final de Máster, y lo cierto es que, en ese momento, sabía bastante poco de la industria y de cómo funcionaba; no sabía casi de festivales, por ejemplo, que luego han sido claves para nosotros. Así que no, no estaba pensando en nada más que en eso, pero bueno, también es bonito, ¿no? El haberlo hecho sin ninguna pretensión. De hecho, sí es cierto que por su estructura, en algunos momentos –y me lo han dicho unos cuantos compañeros–, La hoguera puede parecer el primer acto de una peli, pero de eso me di cuenta después.

Pues, cuénteme: ¿cuál es la intrahistoria de esta película?

Pues mira, en el Máster, en clase de Guion con Jonás Trueba, nos mandaron hacer como una sinopsis para un largo, y yo pensé en un viaje que había hecho Lionel con su padre a Francia. Él me había estado llamando durante el camino y contando su pequeña odisea, y, cuando volvieron, quedamos los tres y les pedí que me lo contaran de nuevo. Lo grabé, lo transcribí y realmente eso fue lo que presenté. Y ahí se quedó aquel escrito hasta que se lo enseñé a la productora.

¿Por qué pensó en Lionel para aquel trabajo?

Era algo recurrente. Jonás también nos mandaba en clase otro ejercicio que consistía en continuar una escena que él nos ponía y que paraba abruptamente, y yo siempre recurría a Lionel, pensaba en qué haría él si se viera en esa situación. No sé..., como que era muy inspirador para mí, ¿sabes? Y ahí empezó todo. O sea que, realmente, la idea de la película está antes incluso que la del corto.

Pero primero llegó La hoguera, después los festivales y, finalmente, la llamada de la productora.

Sí. Pero ellos me llamaron para hacer otra peli. Yo había hecho el teaser de un largometraje sobre una pareja real, que esto es algo que me interesa mucho (trabajar con gente que no solo se relaciona en pantalla, sino también en la vida real). De hecho, era con Milena Smit y su pareja de aquel entonces, Abelo Valis. Pero justo cuando me ofrecieron esta historia lo dejaron. Así que, en el mismo mail en el que le decía al productor que esa peli no iba a ser posible, les mostré aquel escrito que había hecho para el Máster. Y ahí arrancó todo.

Supongo que le tocó patearse un buen puñado de festivales y markets para encontrar socios (y financiación)...

Sí. Y no está mal, porque viajas y eso, pero hay algo en mi naturaleza que me hace resistirme a ciertas cosas... Al final, a esos sitios vas para que te den algunas pautas, para que te tutoricen y te ayuden a mejorar el guion, pero tanto Raúl Liarte como yo éramos bastante contrarios a llevar el texto hacía un lugar más..., digamos ‘normativo’, o ‘estándar’. Con mucha salud y compañerismo, ¿eh?, pero teníamos muy claro lo que queríamos.

Al final se presenta como una coproducción hispano-francesa, pero con dos murcianos al frente de esta parte: Nabil Ejey y Juan Carlos Ballestero. ¿Satisfecho con sus compañeros en esta aventura?

Han sido un regalazo total. Les conocí ya en mi etapa en Madrid, cuando estaba empezando a mover La hoguera. Juan Carlos estaba en el Ibaff y él y su equipo seleccionaron mi corto para el festival. Fue una suerte encontrarnos, la verdad, pero, aunque parezca mentira, tenerles a ellos en Lionel no ha sido algo ‘buscado’: fue mi productor, Mario, el que los trajo pensando que eran las personas idóneas, y acertó. Y no solo porque ellos también conocían a Lionel y a su hermana, sino porque me están permitiendo hacer la película con libertad absoluta, y eso es algo que me he dado cuenta de que necesito para poder hacerlo bien. Si no me siento libre a la hora de ser, actuar y moverme en el rodaje, las cosas no me salen.

Aunque el gran protagonista es Lionel, su colega. ¿Quién es él? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué merecía una película?

Pues Lionel es un chaval de San Antolín que conocí a través del grafiti, hace ya unos diez años. Y..., no sé, de alguna manera como que me cautivó, y no soy al único al que le ha pasado. Tiene algo en su manera de ser, de estar, de relacionarse con el mundo que..., es difícil de explicar, pero tiene como un cierto imán. Y lo de la película surgió de manera como muy natural. Fuimos trabajando amistad, conocí a su hermana, a su padre y, cuando estaba en el Máster, como te digo, lo tuve como inspiración. Al final, vas saturado de ejercicios y uno tiene que buscarse sus mañas para ir tirando, y yo me enganché a él y como que, poco a poco, fui abrazando la idea de hacer cosas con mi colega. Además, tuvo la suerte de que una profesora me enseñó el cine de Isaki Lacuesta y, gracias a ello, descubrí que Lionel no solo me podía inspirar para escribir, sino que él mismo podría ser el encargado de protagonizar mis proyectos. Y lo cierto es que ahora lo pienso y digo: «Menos más que lo estoy haciendo con él, porque no me imagino todo esto de otra manera».

Esto es algo que cada vez vemos más en el cine español (lo de trabajar con actores no profesionales); me estoy acordando de Alcarràs (Carla Simón, 2022), por ejemplo. ¿Por qué ha querido hacerlo así?

No lo sé... Es que, como te decía, creo que era imposible hacerlo de otra manera; en La hoguera ya apostamos por esta fórmula. Me ayuda a creérmelo todo más, a sentir que lo que estamos haciendo es real, que es un poco como mi faro. A otros directores les interesarán otras cosas, pero yo aspiro a acercarme lo más posible a la realidad. Y, claro, para ello, y si estábamos hablando de Lionel y su familia, lo mejor era que lo hicieran ellos, directamente. Obvio que hay cierto riesgo, porque no están acostumbrados a algo así, pero..., bueno, también esta película se basa un poco en eso. Porque, por un lado, hay mucho control –por el tiempo que llevamos desarrollándola–, pero, por otro, hay algo de caos, pero porque creo que es necesario para alcanzar esa realidad.

¿Cómo ha sido trasladar todo eso, este viaje, a la ‘ficción’? ¿Cuáles son las claves –desde el punto de vista narrativo– de Lionel?

Pues tenemos la suerte de que es una road movie y, por tanto, la estructura te la da el propio viaje, pero en esa búsqueda de lo real de la que te hablaba, en el campo de los diálogos sí que hay mucha improvisación; de hecho, ellos no conocen realmente el guion hasta unos minutos antes de rodar.

¿Por qué?

Algunas vez les he contado las escenas con más margen y al grabar he sentido ciertos mecanismos de actuación que no me interesan. Creo que hay algo mágico en ver cómo lo que has puesto en un papel toma vida delante de tu ojos y la realidad te sorprende, lo mejora, y para que eso ocurra es mejor hacerlo así. Por suerte, ellos tienen una confianza ciega en mí.

A escribir este guion un tanto sui generis le ha ayudado Raúl Liarte, con el que Luis López Carrasco firmó la laureada El año del descubrimiento (2020). ¿Qué le ha aportado él al proyecto?

Raúl ha sido un compañero de viaje indispensable. La verdad es que sin él no hubiera podido escribir Lionel. Hemos estado trabajando en ello durante tres años y creo que ha quedado un texto muy bonito y, sobre todo, muy polifacético. Porque está lo suficientemente bien escrito como para poder acceder a ciertas subvenciones de ficción, pero también para generar esas dinámicas de rodaje de las que te hablaba y que yo necesito para llevar a buen puerto este proyecto. Es una gran herramienta de trabajo, incluso para plantear la grabación en cada momento.

Hábleme del plan de rodaje; o, lo que es lo mismo, de la odisea de Lionel. Porque creo que se ha mantenido la cronología del viaje, ¿no?

Sí. La película empieza en Murcia y pasa por varios lugares de la Región. Luego hay todo un camino hasta la frontera –tienen que hacer todo el trayecto encoche hasta La Junquera–, hacen noche en Perpiñán y suben hasta Château-Thierry, donde está la hermana de Lionel. Luego van a Marsella, que es donde ella vivió y donde querría estar; a Tolón, en la Costa Azul, que es donde nació el padre, y hemos reservado unos días más en Murcia –que es como el lugar de Lionel– para cerrar la película. Veremos qué pasa, porque, por mucho que esté todo escrito, la realidad de la convivencia (porque hacía años que no pasaban tanto tiempo juntos) puede cambiar algunas cosas, y nosotros estamos abiertos a todo lo que su suceda.

¿Tienen alguna previsión de cuándo puede estar lista? ¿La pasearán por festivales primero, la exhibirán en salas..., qué tienen pensado?

No lo tengo muy claro. Te puedo adelantar que es una película que va a requerir de mucho mimo en la fase montaje y que, por tanto, va a necesitar una postproducción larga. Pero bueno, la idea es que a mediados del próximo año pueda empezar a moverse. Y sí, me gustaría poder enseñarla por ahí, mostrar la realidad de mis colegas por el mundo. Y también Murcia. Creo que muy pocas veces se ha hecho algo así, con esta sensibilidad, por lo que creo que merece mucho la pena.

Pero sin demasiadas pretensiones.

Mira, hay una cosa que digo así como un poco de broma –aunque para mí es totalmente en serio– y es que esta película es como un vídeo familiar de verano pero un poco caro. Pero es que me encanta pensar que Lionel es simplemente un regalo para ellos, una cinta que pueda revisitar en el futuro. Por supuesto sé que quedarme ahí sería muy caprichoso y el proyecto tiene muchas más capas –tantas como para poder compartir esta película con el mundo–, pero me gusta verlo así.