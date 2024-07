Tom Jones, un canto a la vida

Tom Jones, figura realmente legendaria, volvió a Murcia en la noche del jueves con la gira Ages and Stages, testimonio de su notable capacidad de permanencia. Con más de sesenta años en la industria y más de cien millones de discos vendidos, el ‘Tigre de Gales’ lleva ya tiempo distanciándose de aquel cantante agitador de caderas estilo Las Vegas cuyos giros y dobles sentidos provocaban lanzamientos de prendas interiores femeninas al escenario. Ahora Jones es un veterano influencer cantando apasionadamente sobre la madurez ante un público fervoroso.

A sus 84 años (¡increíble!), sir Tom Jones saborea cada segundo del concierto. Ya no está tan ágil, pero su enérgico barítono es un instrumento tan asombroso como siempre. Canta sonriendo, parece genuinamente emocionado por el amor del público; parece pensar que es su deber hacerle disfrutar mientras tenga fuerzas. Es increíble que aún siga recorriendo el mundo y tenga energía para actuar durante dos horas cada noche, pero comunica algo muy bien: sabe que no es inmortal.

Los grandes de otra época suelen conservar el señorío, pero en el caso de Tom Jones alivia comprobar que posee la inteligencia necesaria para no ignorar que está en el ocaso de la vida, en vez de incomodar intentando parecer el joven que dejó de ser hace tiempo. Muchos están descubriendo ahora a un cantante enorme que despierta pasiones. Es un clásico, un octogenario conquistador, un hombre feliz que se mantiene en forma, al que se le iluminan los ojos azules cuando canta con esa voz potente que aún milagrosamente conserva. No forzó la voz ni descompuso la figura en ningún momento. Le bastó imponer una vez más su peculiar timbre barítono (al que quisieron parecerse voces como la de nuestro Nino Bravo) a un puñado de títulos para renovar una memoria todavía cercana.

Lo de Tom Jones y la magnífica tropa de cinco sobresalientes músicos que le acompaña oscila entre lo sublime y algunas concesiones a la galería, y son pocos los momentos en que parece romperse el automatismo. Se echó en falta un recuerdo para el padrino del blues británico, John Mayall, pero el guión está escrito de antemano y no parece admitir enmiendas.

Con absoluta puntualidad británica –ni un minuto pasaba de la hora prevista–, salió al escenario caminando con dificultad; un solo foco resaltaba la imagen de la estrella. Le acompañaba únicamente el piano mientras cantó sentado la conmovedora I’m growing old, reconociendo el paso del tiempo –un tema que impregnó la noche–, y siguió, ya en pie, con una versión de Bob Dylan, Not dark yet, cuya letra salía en la pantalla (la realización de vídeos era de primer orden).

A ratos de pie, otros sentado, Jones, con su madurez tan bien asimilada, encandiló. El concierto representó una gloriosa culminación de seis décadas de carrera. Sorprende comprobar que el crooner soulero y testosterónico que fue hace mucho tiempo se mantiene en forma y sigue explorando. Ni siquiera tuvo necesidad de un teleprompter. En la gran pantalla de vídeo a sus espaldas se mezclaba el directo con imágenes vintage y diseños psicodélicos.

El título de la gira (Ages and Stages) sugiere saltos en el tiempo, y el primero fue casi al principio: It’s not unusual, con Gary Wallis (el director musical) a las congas y al acordeón, traía una ligera brisa tropical. La banda proporciona magníficos arreglos que lanzan canciones muy conocidas en direcciones inesperadas. Siguió What’s new pussycat?, de Burt Bacharach, marcando estilo de crooner clásico. Con la entusiasta acogida a esas dos canciones, Jones podría haber seguido todo el concierto ejercitando la nostalgia, y le honró que prefiriera no hacerlo. Se mostró especialmente orgulloso de que su último álbum, Surrounded by time (2021), fuera número uno en listas, así que tiene el récord de ser el Top 1 más viejo, presumió ufano. El repertorio estuvo salpicado de canciones de ese álbum, como Windmills of your mind, de Michel Legrand, que popularizó Dusty Springfield. Convertida en una reflexión sobre la vida. También miró hacia atrás con Pop star, de Cat Stevens, interpretada recurriendo a un optimismo deliciosamente irónico, como si todo estuviera también aún por ocurrir, y la emparejó con The green grass of home, inspiradora y sutil, todo un himno de Jerry Lee Lewis con aroma a heno (podías esperar ver un ovni estrellarse, como en Mars attacks!). El sentimiento del final cercano también estuvo presente en Across the borderline, de Ry Cooder.

Resultó llamativo el psicodélico y fascinante recitado de Talking Reality Television Blues mientras en la pantalla se producía un constante centelleo de imágenes aludiendo a la historia desde la segunda mitad del siglo XX, en una oscura reflexión sobre la manipulación mediática. Otro recitado que surgió como de las tinieblas fue la sombría e inquietante Lazarus Man, de Terry Callier. Jones la interpretó en una atmósfera misteriosa y sobrecogedora. La épica I won’t crumble when you fall, con punto gospel, desembocó en Tower of Song, de Leonard Cohen;

«Are you ready?», preguntó el bueno de Tom, y siguió con You can leave your hat on. «¿Seguís preparados? Entonces venid y dádmelo». El número final de Full Montys precedió a la torrencial If I only knew (con unos coros femeninos pregrabados). Puede que los fans esperasen más hits, y cantados como ellos los conocieron; aún así, hits hubo. Sex bomb comenzó como un blues lento con imágenes de una mecha de bomba encendida. Delilah apareció en el último tercio de la noche, transformada en diablura fronteriza con guitarra twang. Abrió su pecho para una explosión funky con Kiss, en homenaje a Prince. Fue la última canción del bloque principal, con los dos guitarristas alternando pasajes de blues y funk, y psicodélicos labios poblando la pantalla.

Aunque el terreno de Jones siempre ha sido el pop, siempre le ha fascinado el rock and roll, y lo demostró en los bises: One Hell of a life –escrita por la galesa Katell Keineg– es un canto a la vida que expresa lo que él piensa de la suya: que ha sido genial; otro momento emotivo donde brilló esa voz fuerte y sutil. Siguió el espiritual Strange things happening every day, y la última canción fue Johnny B. Goode, con todo el poder y el ritmo de la original. La estrella aprovechó para revelar una confesión que le hizo Elvis: Chuck Berry era el verdadero rey del rock’n’roll.

Tom Jones sabe que alguna vez perderá la apuesta contra el tiempo, pero no dejará de presentarle batalla. Visto su buen estado de forma, hay esperanza de que seguirá recorriendo escenarios durante mucho tiempo, pero si esta vez hubiera sido la última, habría sido un buen testamento de su carrera. La vida, vino a decir , merece ser disfrutada hasta el último sorbo.

Con su batería y director musical, amigo suyo desde hace muchos años, ha recorrido el mundo y espera hacerlo muchas veces más, dijo despidiéndose. «Me he divertido mucho esta noche, espero que vosotros también. Os quiero, que Dios os bendiga a todos». El público quedó de nuevo seducido por su voz de muchos quilates, entrañable como todo lo que va muy dentro del ser, y premió con convicción su trabajo, que estuvo hecho con profesionalidad y compromiso . Un recital prodigioso. De goce.