Rita Payés: "Por mucho que andemos, los caminos nunca acaban, el aprendizaje es infinito"

Primero fue el trombón, luego llegaron la voz y la composición. Así se armó la pura belleza de Rita Payés. A sus 24 años, su frescura encierra una madeja de canciones añejas. Después de un primer álbum de versiones, Imagina (2019), en Como la piel (2021) se reveló la compositora. Ambos discos los firmó junto a su madre, la guitarrista Elisabeth Roma. Rita Payés se ha sumergido ahora en la búsqueda de la belleza de las cosas cotidianas con su tercer álbum, De camino al camino (2024), compuesto íntegramente por ella: trece canciones entre las que se encuentran colaboraciones de la mano de artistas como Sílvia Pérez Cruz, Yerai Cortés, Lau Noah, Elisabeth Roma o Pol Battle.

Impregnada de múltiples sensibilidades musicales, Rita es una trombonista criada en el jazz (en la Sant Andreu Jazz Band), enamorada de la bossa nova, fanática del bolero, habilidosa con el pop, inspirada por el folclore latinoamericano y brillante en la canción pura, la canción antigua, como la definió C Tangana, el artista con el que compartió escenario en la gala de los Goya de 2022 con un sublime Te venero, que conquistó a los espectadores y a quien acompañaría durante la aclamada gira Sin cantar ni afinar.

Además de ‘El Madrileño’, han colaborado con la joven de Vilasar de Mar Silvana Estrada, Salvador Sobral, Jon Batiste, Kiko Veneno… Y su reciente paso por México y Colombia confirmó su alcance internacional.

Con este curriculum, Rita Payés se presenta hoy en La Mar de Músicas con un elenco de nueve músicos. Asistiremos a algo así como un alumbramiento.

En De camino al camino reivindica la pausa, la contemplación. ¿Vivimos en un mundo acelerado?

Esto ya es sabido. Me gustaría pensar que aún se sigue poniendo cariño a lo pequeño, a lo esencial, a lo que claramente necesita tiempo, a mirarnos, a conversar, a pasar tiempo con los seres queridos, a escuchar música…

¿Hay un hilo conductor? ¿Cuál es la idea conceptual del álbum?

El concepto del disco podría resumirse en ‘el camino’. La idea de que, por mucho que andemos, los caminos nunca acaban, el aprendizaje es infinito. Siempre he llevado mi vida a pasito de hormiga, aprendiendo de a poco (como todos, en realidad). Igual que mi aprendizaje musical, este disco es un pequeño reflejo de cosas vividas y aprendidas.

Considera que ha dado un gran salto adelante con De camino al camino?

Considero que es una foto del momento. Pensar que es un gran salto o no se me hace extraño, pero sí que estoy contenta de todo lo que el disco me está dando. Desde haber podido grabar con los músicos que más me gustan hasta poder estar presentándolo en espacios preciosos.

En su último disco asume personalmente la autoría de todas las canciones, que canta en castellano, catalán e inglés. ¿Cada canción se adaptaba mejor a un idioma?

Sí... Nunca pienso en el idioma antes de empezar una canción. Sale como sale. Es verdad que es la primera vez que me atrevo a escribir (y compartir) canciones escritas en catalán, mi lengua materna. Siento que escribiendo en castellano (idioma en el que están la mayoría de las canciones) hay un pequeño filtro que hace que no sea mía, casi como si fuera una versión. Y es una sensación que me gusta. En cambio, en catalán siento que me desnudo mucho más, pero últimamente le estoy pillando el gustillo.

¿Antes que cantante, se considera trombonista de jazz? ¿Siendo cantante se siente cómoda?

Sí que me siento cómoda, porque ya hace mucho tiempo que lo hago, aunque sí, siempre he considerado el trombón como mi instrumento principal. Aun así no podría quedarme solo con uno, sería como escoger entre el papá y la mamá…

¿Cómo fue lo de cantar en los Goya con C Tangana?

Pues un honor. Le estoy muy agradecida a ‘Pucho’ por eso. Y muy agradecida también de haber formado parte de una banda con tremendos músicos.

¿Al componer parte de una idea, una emoción, una melodía, imágenes…?

Depende de cada canción. Simplemente tiro del hilo. Ya sea de una melodía, de unos acordes, de una frase o de tan solo una palabra que me gusta cómo suena.

La Sant Andreu Jazz Band ha sido una cuna de músicos. ¿Qué aprendió?

A compartir la música y a pasármelo bien con ella, a disfrutar y a vivirla como un juego. Y aquí seguimos.

De entre las muchas colaboraciones de este disco, Sílvia Pérez Cruz se adivina una figura influyente.

Su influencia es inevitable. Sílvia tiene un universo inmenso y la admiro desde el primer día que la oí cantar. Que participe aquí conmigo me hace una ilusión difícil de describir.

«Canción antigua»: así definió su estilo C. Tangana cuando protagonizó una interpretación sublime de Te venero en la gala de los Goya. ¿Resulta acertado?

Me suelen decir que sueno antiguo, y..., la verdad, ¡me lo tomo como un halago! Relaciono lo antiguo con lo lento, con lo auténtico. Salvando distancias, me pone contenta.

El cervatillo fue el primer anticipo de De camino al camino. ¿Qué historia tiene detrás? ¿Por qué ese aire misterioso?

El cervatillo cuenta una historia real. Tal cual me crucé un cervatillo en la carretera, y su mirada me penetró hasta el punto de querer hacerle una canción. Para mí simboliza la bondad, la inocencia, el no-prejuicio.

¿Lo importante es el camino? ¿por qué ese título?

Lo importante no es la vida, sino vivirla.

¿Mantiene su vínculo con el trombón? ¿Qué tiene ese instrumento?

Ha sido mi mano derecha desde que tengo uso de razón. Me centra mucho tocarlo.

Del concierto de La Mar de Músicas, ¿qué ha preparado? ¿Cómo viene?

Venimos con el formato completo. El quinteto ‘oficial’ con mi madre a la guitarra, Pol Batlle a la guitarra, Horacio Fumero al contrabajo y Juan Berbín a la percusión. Aparte de esto, vengo también con un cuarteto de cuerda que ha grabado en el disco y para el que ha sido un gran reto para mí escribir los arreglos y pensar la música. Estoy enormemente feliz del elenco. Somos nueve en el escenario, así que, cuantos más seamos, mejor lo pasaremos…¡Muchas ganas!