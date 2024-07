Carmen Conde: Impresión visionaria sobre el Mar Menor

Hoy nos acercamos desde este claro del bosque al mar, en concreto al Mar Menor de 1959, en una especie de viaje al pasado para imaginarnos el paraíso natural que fue la que se considera la mayor albufera de Europa, de la mano de Los Poemas del Mar Menor, un texto lírico escrito por la cartagenera Carmen Conde (1907-1996), primera académica de número de la Real Academia Española en 1978, trabajadora infatigable, agente cultural, y autora de una obra prolífica que abarca poesía, teatro, prosa, literatura infantil y obras didácticas. Mi primer contacto con este evocador poemario y las circunstancias que rodearon su creación fue en 2016 —tres años antes del triste episodio de anoxia acaecido en 2019, conocido internacionalmente— mientras preparaba mi participación en el I Congreso Iberoamericano de Memorias del Agua, celebrado en la Universidad de Sevilla en marzo de 2017.

Mis investigaciones me llevaron al Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver en busca del manuscrito original y de la agenda de aquel verano, una suerte de diario sintetizado que nuestra autora escribía cada día. Los versos que conforman este poemario, desconocidos para mí hasta entonces, me transportaron a ese lugar idílico de la Región de Murcia en 1959. En ellos, Carmen Conde habla de un mar calmado y del campo que lo rodea; de palmeras, almendros, granados, olivos y algarrobos; de la luna reflejada en sus aguas y de la ardiente tierra de La Manga; de los molinos salineros, las salinas, las encañizadas y los mújoles que define como perfectos. Un conjunto de poemas que apelan a los sentidos y que constituyen hoy un registro lírico de un lugar que ya no existe.

En su agenda hallé datos fascinantes que complementaron la lectura del poemario. Su estancia transcurrió del 3 al 20 de septiembre. Amanda Junquera renunció a acompañar a Carmen y Antonio al Mar Menor, aunque se carteó con Carmen todo el tiempo. El trayecto desde Madrid duró catorce horas: salieron a las seis de la mañana y, tras un tortuoso viaje, arribaron a Lo Pagán a las ocho de la noche. Disfrutaron de baños «gloriosos y mágicos» —según sus palabras— en Lo Pagán, La Ribera, la Playa de la Horadada, y La Manga. A su madre le compró una mecedora. Fumó cigarros USA de San Javier. Y visitó a familiares y amigos, entre los que se encontraba María Cegarra.

También menciona los platos que degustaron en diferentes restaurantes como Venta La Virgen, Patrón Meño y en casas particulares, describiendo las comidas como exquisitas; todas ellas muy vinculadas al lugar y entre las que predomina el pescado, los menús que registró en la agenda son: mújol, sopa de pescado blanco y mújol a la plancha, lubina y tortilla francesa, mújol al horno, pastelitos de cierva y café, y caldero. Este viaje poético al pasado, guiado por los versos de Carmen Conde, nos permite vislumbrar, degustar y casi sentir el Mar Menor de 1959, un paraíso natural que, aunque extinguido, vive en la lírica de su obra. En uno de los poemas de la obra, Devenir del Mar Menor, hay versos visionarios que nos advierten de la fragilidad del ecosistema que configuraba ya entonces nuestro pobre y castigado Mar Menor.