La caja de la Rusa: El chalet del Conde de Campillos

Volvemos a aquellos tiempos en los que el Mar Menor aún era un enclave de belleza y tranquilidad para el exclusivo gusto de importantes familias que se podían permitir la construcción de caserones y villas en sus orillas. Nos encontramos en la ‘Caja de la Rusa’ una vista de otra interesante edificación que hoy aún sigue en pie en la misma orilla de la Playa de Santiago de La Ribera, en el municipio de San Javier. Fue don José María Barnuevo y Rodrigo de Villamayor de Ulloa el primero que en 1888 se hizo un casoplón en este lugar. Poco después fue su hija María y su marido, don Joaquín Chico de Guzmán, conde de Campillos, quienes muy cerca de sus padres levantaron otra lujosa vivienda al gusto de aquellos tiempos, para disfrutar de la buena vida, ciertamente, pero también para ir en la tónica de lo que se llevaba entonces en el entorno de la laguna y en otros lugares del Campo de Cartagena.

La belleza y los adornos de estas construcciones no impiden su utilidad, destacando aquí que la fachada no es totalmente simétrica, pues a uno de los lados hay una terraza que se usaba de solárium, con una escalera de caracol que asciende a otra superior. Dicen los entendidos que muchos de los detalles arquitectónicos indican que podría ser obra del afamado Víctor Beltrí, que la habría hecho en 1903 con una de sus habituales empresas constructoras: Carvajal Hermanos.

El propietario, según nos cuenta Guillermo Cegarra Beltrí, fue un importante miembro de la nobleza: Joaquín Chico de Guzmán, segundo conde de Campillos, maestrante de Ronda, caballero de la Orden de Santiago, comendador mayor de Montalbán, presidente del Tribunal Metropolitano y del Real Consejo de las Órdenes Militares, caballero ‘Gran Cruz’ de la Orden de Isabel la Católica, caballero de la Real Maestranza de Caballería de Granada, diputado a Cortes por el Distrito de Cieza, senador del Reino por las provincias de Murcia y Albacete, senador Vitalicio e hijo adoptivo de Cehegín. Dicho lo cual, sobran las palabras para hacernos cargo de cuánto ha cambiado el mundo y de cómo se fue democratizando posteriormente el acceso a viviendas en el Mar Menor, claro que a costa de hacerlas más pequeñitas y apretadas las unas sobre las otras.

El conde de Campillos tenía otras muchas propiedades en Cehegín, Mula, Chinchilla, y Belmonte, aunque su residencia principal la tenía en Madrid. No sé si los actuales propietarios de esta mansión seguirán siendo sus herederos, que continuaron con la saga del condado. Lo cierto es que la finca parece estar necesitada de mejoras y de visitas, aunque es un edificio protegido. Ha tenido pinta de estar abandonado y, como ya he contado de otros lugares, también un día estuve pintándolo del natural y, claro, no faltaron algunos vecinos que me decían todo eso que se achaca a los lugares antiguos y solitarios: Que si un fantasma, que si allí murió de pena y soledad una mujer, que si uno de los propietarios perdió a un hijo ahogado en la playa en un día de temporal que destrozó hasta los balnearios… No me dan miedo los fantasmas, tan sólo la sombra negra de los gigantes de hormigón de las manzanas colindantes.