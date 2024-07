El ‘Tigre de Gales’ volverá a rugir esta noche en Murcia

Tom Jones parará esta noche el crono en ocho años y apenas unos cuantos días. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar la ciudad de Murcia para disfrutar del ‘Tigre de Gales’, que hoy vuelve a subirse al escenario de una Plaza de Toros de La Condomina que ya reventó aquel 1 de julio de 2026. Aquel día hizo ‘sold out’; esta vez, no andará lejos. Pero es que ya entonces demostró que, pese a tener 76 años, mantenía intacta su capacidad de seducción, y aunque sus actuales 84 son palabras mayores, lo cierto es que los precedentes no pueden ser más halagüeños...

Hace unas semanas, el popular cantante brilló en Mérida y Sevilla, y el martes hizo lo propio en el Starlite de Marbella. «Con un carisma arrollador, una voz impoluta y una energía envidiable, Tom Jones hizo gala de su condición de artista en mayúsculas. Elegante y con ese ademán de galán incontestable, el rugido del ‘Tigre de Gales’ llenó y conquistó el Auditorio de un público intergeneracional que se mantuvo pegado al escenario, mostrándose completamente rendido a sus encantos», apuntaban ayer en una nota los responsables del festival, seducidos por el «ilustre y emocionante viaje» que el artista propuso a través de sus grandes éxitos y los temas más emblemáticos de sus seis décadas de trayectoria.

Y ese es otro de los grandes alicientes del concierto de esta noche. Aunque Jones nunca se olvida de su mil veces radiada Sexbomb, aquella última visita, de 2016, se enmarcaba dentro de la gira de presentación de su disco Long lost suitcase (2015), pero, esta vez, la lejanía de su último trabajo, Surrounded by the time (2021), hace que el británico se entregue decidídamente a clásicos como It’s not unusual, Delilah y What’s new pussycat? En definitiva, una oportunidad única de volver a disfrutar en vivo de toda una leyenda viva del siglo XX.