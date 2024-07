Mavica: "Si tuviera que elegir una segunda forma de comunicarme después de la música, sería bailando"

La artista y productora cartagenera Marta Casanova, AKA Mavica, publicó hace unos meses Sometimes a person never comes back (but that’s okay), su confesional, melancólico y acariciante primer elepé, que explora temas como la pérdida, la aceptación y la autoaceptación. Supone un giro hacia un sonido más electrónico y bailable, pero conserva la esencia de las letras de Mavica, que suelen abordar temas personales, acentuando la emoción.

Ella asistió al prestigioso London College of Creative Media para estudiar y aprender su oficio, y allí nació el proyecto. Por eso este disco no solo te atrapa con sus melodías, sino también con la mezcla de idiomas. Fue escrito y producido en su totalidad por Mavica, aunque contó con arreglos en la producción a cargo del productor español PBSR.

Con este trabajo, Mavica ha logrado hacerse un merecido hueco en la escena musical. Ha actuado en festivales como Mad Cool (fue seleccionada entre las más de mil propuestas de todo el mundo que se presentaron a su certamen de bandas) y se ha consolidado como una de las voces femeninas del momento, armada con registro suave y canciones íntimas y cercanas. Más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify lo corroboran.

Gracias a su trabajado estilo folk pop con toques electrónicos, personal, fresco y maduro, recuerda a algunos grandes artistas del género y, de hecho, en mayo participó en The Great Escape 2024, en Brighton, uno de los mayores festivales de la industria musical europea. Ahora vuelve a La Mar de Músicas, donde mañana presentará su disco con un concierto gratuitos en la Plaza del Antiguo CIM (19.00 horas).

¿Cómo estás viviendo estos momentos previos a La Mar de Músicas? ¿Estás en Cartagena, Madrid, Londres...?

Ahora estoy en Londres, terminando un nuevo disco; en pocos días estaré en casa.

The Great Escape 2024 se fijó en ti y otros talentos españoles. ¿Cómo te fue por Brighton?

¡Brighton es una ciudad increíble! Nunca había estado tocando allí y la verdad es que me lo pasé brutal.

Durante largo tiempo no has sacado nada. ¿Bloqueo?

La verdad es que no. Simplemente quería hacer las cosas bien, y un trabajo largo lleva mucho esfuerzo y trabajo detrás. Solo eso.

¿Y cómo va?

Ya he cogido el ritmo, y en septiembre empezaré a sacar los primeros temas del nuevo disco.

¿Cómo fue para ti el volver con un proyecto en solitario? ¿Qué tal fue la acogida?

El proyecto siempre ha sido en solitario; de hecho es ahora cuando estoy empezando a ensayar con una nueva banda en Londres de cara a los conciertos del siguiente disco.

¿Cómo decides un título tan largo como Sometimes a person never comes back (but that’s okay) para presentar tu primer álbum? ¿Qué querías expresar?

Yo creo que no hay ninguna regla escrita en cuanto a títulos. Este explicaba muy bien lo que quería transmitir, que es que a veces hay personas que no vuelven a tu vida, y está bien. Creo que hay que abrazar esta cuestión porque es importante crecer y rodearse de gente que sume.

¿Qué escuchabas cuando te planteaste la grabación del disco? ¿Cuáles consideras que fueron tus principales fuentes de inspiración?

Creo que Christine and the Queens fue una gran inspiración para mí por la forma que tienen de enfocar sus canciones en ambos idiomas, algo totalmente nuevo para mi.

¿Cuál es tu proceso para crear las canciones? ¿Hiciste algún tipo de cambio específico en la forma de componer?

Siempre empiezo por las melodías vocales, y compongo el tema sobre esa base. Muchas veces doblo estas voces con guitarras o sintes. Este disco se compuso prácticamente sobre un sintetizador Juno 106 y sin guitarras, a excepción de la canción que da nombre al disco.

¿Qué cuentas en este disco, cuál es el mensaje central?

Que hay que aprender a dejar a gente en el camino y afrontarlo de forma positiva. Hay veces que tenemos a gente a nuestro alrededor que no entienden nuestro crecimiento o simplemente restan. El disco es como un manual que abraza ese proceso.

Es un disco con muchas caras. ¿Prefieres un sonido variado que encasillarte en algo concreto?

Sin duda. Cien por cien.

¿Cómo describes tu música, tus canciones?

Siempre las describo como canciones muy personales que se abren mucho a ser llevadas al terreno del oyente. Además me encanta jugar con las texturas para situar al oyente en un espacio determinado.

¿Cómo juzgas el boom de la música latina? ¿Te has dejado impregnar de la onda cantando en español? ¿Qué ocurrió?

Me parece muy positivo para cualquier artista hispanohablante. Creo que está abriendo muchas puertas y ha tirado muchos muros y prejuicios que mucha gente tenía sobre la música en español. Incluida yo. Precisamente Empty house nace de mi obsesión por Rosalía durante la pandemia.

¿Qué tipo de imágenes visuales te vienen a la mente cuando piensas en las letras y melodías de tu disco? Llama la atención Prisioners, solo piano y voz.

Bailes, movimientos corporales... Si tuviera que elegir una segunda forma de comunicarme después de la música, sería bailando.

¿Qué planes tienes? ¿Estás grabando material nuevo? ¿Vendrán más cosas en español?

Estoy terminando un nuevo disco y varios singles que lo introducen. Tengo muchas ganas de volver a sacar música y enseñaros todo lo que he estado componiendo y produciendo este año. Incluye varias canciones con mezcla de idiomas.