Juan Antonio Llamas: Un bombero apellidado Llamas

Juan Antonio, apellidado Llamas, fue el bombero de Mula. El único durante años. Y los incendios, obviamente, lo respetaban. Quien esto suscribe ha llegado a verlo en acción, manguera doméstica en ristre, interrumpiendo la celebración de un cumpleaños -el suyo- para apagar un conato de incendio en el que tuvieron que intervenir sus compañeros de Mula. «Ya está aquí el Llamas», fue la reacción tranquilizadora que tuvieron al llegar y encontrarlo apaciguando las llamas, que esta vez no eran las de su apellido.

Juan Antonio es aficionado al teatro, panochista que esperfolla palabras a pajera abierta y compone bandos con maestría. Aprendió panocho de la mano del mismísimo Emilio el de los muebles, y más tarde de Juan Antonio Bayona, que le dio un consejo no sé si aventajado o suicida: «Pa decir el bando, te tienes que imaginar en pleno mes de agosto, a las tres de la tarde, después de haberte ‘pegao’ una ‘panzá’ de gachas migas».

Huertano y cinéfilo

A veces une varias de sus aficiones, y se sube a un escenario para actuar como un huertano de la Murcia del XIX, como aquella ocasión en la que hizo de abuelo de Joselito en el muleño teatro Lope de Vega de su pueblo, junto al protagonista de Saeta del ruiseñor. Paracaidista, submarinista, avezado espeleólogo… Juan Antonio Llamas es uno y trino (o más) por la cantidad de aficiones que le ha dado tiempo a desarrollar. Fundador de la Semana de Cine Español de Mula y del Festival de Cortometrajes desde que estas actividades comenzaran su singladura.

Se presentó Llamas a las pruebas para proveer de bombero al Ayuntamiento muleño. El siguiente paso fue hacer un parque de bomberos en la Puebla de Mula, en el que Llamas era el único miembro. Ya saben el chiste: tener un único bombero y que se llame Llamas, chascarrillo que se extendió entre los bomberos de media España.

Recuerda Juan Antonio como una de sus actuaciones favoritas un servicio con Maribel Verdú cuando ésta visitó el cine club Segundo de Chomón, entidad que organizó las primeras 33 ediciones de la Semana de Cine Español de Mula.

Llamas había llevado el camión del cuerpo a la venta de los Baños de Mula, donde se le estaba ofreciendo una comida a la actriz, ya que estaba aún solo y, como él mismo asegura: «Allá donde yo iba, allí que iba el camión».

Maribel se encaprichó de aquel vehículo y se empeñó en regresar a Mula en él, y le insistió al alcalde como solo la mismísima Maribel Verdú podía hacerlo. Y consiguió su aquiescencia, así que, mientras la actriz tocaba la campana vestida de estilosa bombera, Llamas conducía ufano el vehículo por el pueblo.

Aquel camión se convirtió, obviamente, en el preferido de los bomberos de la región, y Llamas, «el de la Maribel», se veía obligado a contar una y otra vez la historia de la actriz en el vehículo.

No todas las aventuras de Llamas fueron tan amables como la de aquel día. En Pliego se vio obligado a intervenir Juan Antonio en el incendio de una vivienda. Dejó a un agente municipal a cargo del camión con instrucciones precisas: «Aquí que no se arrime nadie». Y allí que se aventuró Juan Antonio, que logró apagar el incendio de la casa. Cuando llegaron los bomberos desde Murcia y le preguntaron por el resto de los compañeros, Juan Antonio le respondió la verdad: «Aquí no hay más compañero que yo». «Uno solo, pero es el Llamas», decían, y aquello sonaba más a piropo que a otra cosa. Durante un tiempo fue «el bombero solitario».