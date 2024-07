Carlos Goñi: "Lo que da vértigo no es que vengan a vernos varias generaciones, sino que no venga ni el padre ni el hijo"

El Auditorio Cine Rosales de Calasparra recibe mañana a la veterana banda Revolver, liderada por Carlos Goñi, cabezas de cartel de la vigésimo séptima edición del Cuervarrozk, uno de los espacios de referencia de la música rock en la Región en las últimas décadas. La banda presentará las canciones de su último proyecto discográfico, Playlist (2024), compuesto exclusivamente por versiones de grandes éxitos de la música en español.

En este trabajo, el decimotercero, Goñi y su banda han reinterpretado once canciones que han dejado una huella imborrable en la historia de la música española. Hablamos de clásicos como Lady Madrid, de Pereza, y Cómo hablar, de Amaral, a los que los valencianos les han dado una nueva vida y una perspectiva única. De ellos y del concierto de este viernes hablamos con el líder de Revolver.

Playlist no solo recoge grandes éxitos de la música en castellano, sino canciones que le han inspirado a lo largo de su vida y que ahora lleva a su terreno.

Ese era el objetivo, sí; y, a su vez, una de las dificultades de este proyecto. Quería ver cómo sonarían estas canciones si las hubiera escrito yo, si hubiera tenido el suficiente talento –no ha sido el caso– como para escribirlas, así de fácil o de difícil, depende de cómo lo veas.

¿Cómo fue hacer la selección? Porque no tuvo que ser fácil...

Bueno, como cuando hacemos los repertorios para el directo... Al final, uno acaba aprendiendo que una selección de canciones no es una cuestión de acertar, sino de equivocarte lo menos posible. Empecé con una lista de unos ochenta temas y fui aplicando filtros, hasta que al final uno de los más definitorios fue que los hubiera escrito gente mucho más joven que yo

¿Por qué?

Porque estaba un poco harto de escuchar ese tópico que dice que cuando quieres oír buena música te tienes que ir atrás en el tiempo, y no estoy yo del todo de acuerdo... Más que nada porque esta ‘norma’ no siempre es aplicable. A mí la parte que más me gusta del rock va del ‘68 al ‘78, pero si hablamos de jazz te tienes que remontar a los años cincuenta. Y en la actualidad hay que reconocer que ha habido una evolución impresionante en lo que se refiere a las canciones. Por eso me puse ese objetivo, que cumplí excepto con la de Jaime Urrutia y Te he prometido, de Leo Dan, que me han acompañado toda la vida y eran el embrión de todo el proyecto.

El mundo de la música ha cambiado mucho en los últimos años...

Hace veinticinco años había otro tipo de filtros. Había compañías que se gastaban el dinero en grabar un disco, y todas tenían a un señor (el director artístico) que era el que decidía qué cosas merecían la pena y cuáles no. Pero a partir del momento en el que los discos te los grabas en tu casa, nadie te va a decir qué está bien y qué no, con lo cual... hay mucho más de todo en nuestros días, para bien y para mal.

Este trabajo da para juntarse con algunos amigos, compañeros músicos, y hacer algo en directo, ¿no? ¿Se plantea esta posibilidad?

Sí, es algo que tengo en mente. De hecho, hace unos días estuve en Mazarrón cantando con Elefantes y me lo pasé soberbio. También pasaron por allí Viva Suecia. Quería haber pasado también Jaime Urrutia, pero al final se puso malito y notamos su ausencia... Pero bueno, Shuarma estuvo en el concierto de Madrid y otros se irán sumando a lo largo de la gira. También esperamos más invitados en el próximo concierto de Valencia.

¿Y en Calasparra? Seguro que además de algunos temas de Playlist escucharemos un puñado de éxitos de Revolver, ¿no?

Hace ya años que no tengo un repertorio fijo para cada gira. Además de Playlist, llevo como unos cincuenta temas y voy variando las canciones en cada concierto: unos días suenan unas y otros días, otras. También entiendo que algunas de ellas tienen que sonar siempre, porque el público ha tenido a bien guardarse para sí algunas canciones mías y yo estaré encantado y orgulloso de volverlas a tocar para ellos.

Carlos, cuenta ya con una carrera de muchos años. Si se para a pensarlo, quien allá por mediados de los noventa, con El Dorado (1995) y Calle Mayor (1996), le viera por ejemplo en Cehegín, por donde pasó entonces, este viernes puede ser que vaya al concierto con su hijo. Da vértigo, ¿no?

El vértigo en verdad es que no venga ni el padre. Cuando viene el padre con su hijo, más que vértigo, lo que sientes es felicidad, porque es un gran ejemplo del regalo descomunal que te ha dado la vida. Esa mezcla de generaciones, que es una cosa que uno nunca espera, cuando ocurre lo único que puedes hacer es sentirte agradecido y honradísimo. No sé, que un padre o madre le diga a su hijo: «Vente conmigo que quiero enseñarte una cosa que te va a gustar»... es una cosa preciosa. Aunque, te diré algo: para hacer eso, muy seguro tienes que estar de que a tu hijo le va a gustar, ya que la posibilidad de que te mande a hacer puñetas es grande [Risas]. Pero sí, me parece muy bonito y, por la parte que me toca, me siento extraordinariamente honrado.

¿Lo notan en los directos? Me refiero a ese relevo generacional..

Desde hace varios años estamos viendo como el público se está rejuveneciendo muchísimo, sí. De repente viene mucha gente de 25 a 30 años, que es la edad de los que venían a nuestros conciertos cuando yo empezaba. Por cosas como esta, los últimos años están siendo maravillosos. Como digo, la vida últimamente no deja de regalarme cosas maravillosas desde que me levanto hasta que me acuesto, entre ellas unas giras en las que estoy disfrutando como nunca en mi vida.

No obstante, muchos de sus temas también ponen de manifiesto lo duro de la vida, reclamando igualdad, por ejemplo, como hace treinta años. ¿Cómo ve que ha cambiado la sociedad?

A peor. Hay algunas cosas que parece que tenemos más claras, pero las barbaridades siguen ocurriendo exactamente igual tanto en este lado del mundo como en el otro. Tanto en una acera de tu ciudad como en la de enfrente. El que duerme en la calle, sigue en calle, y el respeto que se le tiene sigue siendo el mismo. Lo que cuento en Calle Mayor se sigue viendo cada día igual que el día en que la compuse. Se han normalizado algunas cosas, pero poco más.

Lo que sí ha cambiado es la manera de consumir música.

Creo que el primer gran error es emplear la palabra ‘consumir’ en lugar de ‘escuchar’, sobre todo para mí, que soy un romántico de esto de la música; bueno, y de todo en general. No me gusta nada esa expresión, de verdad. Pero la música no ocupa hoy en día el espacio social que tenía hace unos años. Hoy ocupa un espacio pequeño, porque además es gratis: hay que hacer menos o ningún esfuerzo para tenerla, y, por la mismas, su función social ha desaparecido. Pero yo sigo en el camino: lo único que sigue quedando de mí, desde que empecé hasta hoy en día, es una pasión desmedida por esto que hago y un respeto imponente por la gente que decide regalarme su tiempo y su dinero, a cambio de venir a verme y estar conmigo en un concierto.

¿Y ahora qué? ¿Por dónde sigue el camino de Revolver?

Hace muchos años que me aprendo lo de esta semana únicamente... Últimamente he decidido estirar más las giras, ya no me apetece pegarme las palizas que me pegaba antes, de veinte conciertos solo en agosto. Lo que estoy haciendo es cerrar unos cincuenta conciertos al año, que ya es una cifra más que respetable, pero lo hago desde enero y hasta final de temporada.