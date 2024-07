Noelia Muriana: el arte como arma política

Si algo me ha enseñado este encuentro anual con los ‘Murcian@s de dinamita’ es que el detonante para que cada cual se acerque a su particular pasión viene dado por causas diferentes. En el caso de Noelia Muriana fue la peor que se me ocurre: nuestra artista se acercó a la que irremisiblemente se convertiría en su pasión vital huyendo de un padre violento, machista hasta límites asfixiantes y con un carácter dominante imposible de soportar. El arte fue su refugio y la redimió de un presente del que no había más remedio que huir. El arte la acogió con sus confortables brazos, y ella se entregó sin ambages. Tenía 8 años, y sus dibujos pronto se convirtieron en una manera de expresar lo que ocurría en su interior.

El arte acabó convirtiéndose en una pasión ineludible de la que no se podía separar. Estudió Bellas Artes en Altea para seguir creciendo y perfeccionarse en ese ámbito.

Noelia es artista plástica multidisciplinar. Se siente cómoda utilizando las técnicas más diversas. Todas valen para expresar su mensaje, que acaba plasmando en pintura, en escultura, en distintas formas de videoarte…

Su temática más recurrente, la que intenta transmitir siempre, gira en torno al feminismo desde una perspectiva LGTB. Noelia no concibe el arte sin involucrarse en la actualidad y en el mundo. Por eso piensa que toda manifestación artística debe ser –la suya, desde luego, lo es– política, porque se involucra –le gusta hacerlo, le apetece hacerlo– en los problemas sociales y políticos que considera más importantes. También el erotismo está muy presente en su obra. Y la ironía. Y la transgresión. Porque ambas cosas, ironía y transgresión, son fórmulas para potenciar y visibilizar la causa por la que lucha.

La instrumentalización del cuerpo de la mujer, la re-visión –mirar con nuevos ojos– del papel actual de la mujer, exponer otras identidades que se alejan del concepto binario hombre-mujer y la crítica al sistema patriarcal son otros de los afanes y desvelos que imprime a su obra.

Homenajear la lucha de las mujeres que arriesgaron su integridad por la lucha colectiva que emprendieron, su indefensión, pero también la opción de la autodefensa ante agresiones, y la utilización de forma irónica y personal de lemas que escuchamos en la calle: «No estás sola», «Yo te creo»… son algunas facetas de su obra.

Su serie En pie de lucha, sus murales feministas en Archena, Mula… o el dedicado al holocausto gitano en Cartagena en los campos de concentración nazis son una vertiente más de su militancia feminista.

Ganada para la causa de la belleza

Pero incluso por encima de sus reivindicaciones, que le encanta filtrar en sus obras, Noelia es una apasionada por el arte. Ganada para la causa de la belleza, la sensibilidad y la pasión, porque en el fondo, Muriana es una enamorada del ser humano, del arte para todos, que pueda ser aprehensible por todos los estamentos, clases sociales y sensibilidades. Por eso su máxima aspiración es que sus obras puedan ser contempladas por amplias capas de público. El arte debe ser accesible a todos, y las instituciones deberían velar por ello, reivindica.

Está convencida de que la gente aspira a poder contemplar otras manifestaciones artísticas diferentes a las que pueblan habitualmente las salas, las galerías, los museos…. Si existe desinterés por el arte, asegura, es porque las gentes no se sienten representadas por él, y añade: existe otro tipo de arte que no dejan que se vea, que no se expone. Y para ese otro arte también existe un mercado. Es cuestión de dejarlo ver, proclama.