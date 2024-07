La Caja de la Rusa: beber agua de aljibe

No podía faltar en esta serie una ilustración tan común en nuestra Región como es la de un impresionante aljibe, tan abundantes en toda la Comarca Natural del Campo de Cartagena. Desde tiempo inmemorial, el ser humano se ha establecido en lugares cercanos a ríos y fuentes de agua o, por otro lado, se ha esforzado en traer agua a las poblaciones, a través de acueductos, o en recogerla de las lluvias por medio de aljibes y cisternas. No hace ni un siglo que disfrutamos del milagro de abrir un grifo dentro de nuestras casas y poder beber a voluntad. En este, como en otros muchos casos, no cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo que sí es cierto es que no sabemos cuánto nos durará esta comodidad que siempre fue uno de las más graves necesidades en estas sedientas tierras del sur.

El agua debe ser patrimonio compartido de todos y todo lo que gira en torno a ella ha de estar protegido y puesto en valor, empezando por los aljibes que pueblan nuestros campos. Aún queda una generación que vivió la necesidad de recoger las aguas de los tejados y las aguas de la era que tras ser filtradas eran almacenadas en el aljibe, donde se decantaban y eran consumidas sacándolas con un cubo. En cada casa había un aljibe y en cada caserío del campo, también. Hoy muchos niños no conocen todo este aprovechamiento de este escaso recurso natural, al igual que muchos de ellos no conocen de dónde vienen los huevos o si los melones nacen de una mata o de un árbol.

No hace falta ver películas futuristas para imaginar que la escasez de agua puede llegar a provocar conflictos, ya ha ocurrido en la historia de la humanidad, ya está pasando en algunos lugares del planeta. Nuestra tierra es una zona donde llueve poco, pero cuando lo hace lo hace de manera exagerada. Son aguas que perdemos porque ya no se almacenan ni para el riego ni para el consumo humano. No estaría de más empezar a recuperar estas cisternas y dejar de pensar que el agua va a estar siempre barata en el supermercado y que vamos a disponer de toda la necesaria para nuestras piscinas y nuestros campos.

Desde los griegos y los romanos abundan los estudios como el de Vitrubio en el que nos indica cómo recoger las aguas y cómo almacenarlas en un aljibe, así como la manera de impermeabilizar sus paredes. En la actualidad no quedan maestros conocedores de este tipo de construcciones, ni siquiera mucha gente que sepa limpiarlos cada cierto tiempo para mantener la capacidad del depósito y la calidad y buen sabor del agua almacenada. Estamos ante uno de los oficios que hemos perdido y son muy pocos los que están en uso. Pero aún los podemos observar, con sus variadas formas de cúpula de cañón o de bóveda de media naranja, a menudo rebajada, y siempre sobresaliendo el brocal, en forma de pequeña torreta, donde se situaba la garrucha y la cuerda enganchada a un cubo.

Impresiona ver aún algunos aljibes con dos y hasta tres brocales, como algunos que hay por los Campos en el entorno de Fuente Álamo, El Escobar y Corvera.