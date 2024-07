La filmoteca particular de Ángel Cruz (Semana 4)

Inspirados por nuestro querido satélite

Apollo 13 / L.O.

El pasado sábado se cumplieron 55 años de la llegada del hombre a la luna. Desde la noche de los tiempos, nuestro querido satélite ha inspirado y azuzado la imaginación de escritores, pintores y, como no podía ser de otra manera, cineastas. Desde que en 1902 –han pasado la friolera de 122 años– George Méliès estrenara su Viaje a la luna, esta ha sido protagonista de cientos de películas. Hoy, aunque no es un film que nos hable expresamente del viaje del Apollo 11 y el posterior alunizaje de Neil Armstrong, me gustaría recordar la aventura del Apollo 13, que casi un año después, en abril de 1970, intentó alunizar sin éxito. Recuerdo con cariño esa película porque fue de las últimas que pude ver en el antiguo Cine Salzillo, hoy Filmoteca. Fui con mi amigo Alberto, en octubre del 95, y yo tenía un dolor de garganta que me quería morir. Aquella historia fue la mejor anestesia que me podían haber dado, porque durante sus 140 minutos de metraje no sentí dolor alguno. La banda sonora de James Horner te cautiva desde la primera nota, el montaje es maravilloso y la interpretación Tom Hanks es sublime. Merece la pena volverla a disfrutar.

‘Apollo 13’ Ron Howard 1995 Estados Unidos 140’

Incómoda y desagradable, pero hay que verla

Saló o los 120 días de Sodoma. / L.O.

Si aquello hubiera sucedido hoy en día, donde todo es políticamente incorrecto, supongo que mis padres hubieran tenido un problema con los servicios sociales. Debían ser las vacaciones de Navidad y estábamos viendo mi hermano Pedro y yo una película, recuerdo que era en el Canal 9, en el despacho de mi padre. Yo era un niño, no recuerdo exactamente la edad que tenía pero era muy pequeño. Jamás olvidaré esa escena, como para hacerlo. Es una mesa en forma de ‘u’, una serie de comensales estaban ‘disfrutando’ de un banquete de heces. La película se llamaba Saló o los 120 días de Sodoma y era mi primera aproximación a Pasolini. Con el tiempo descubrí que aquella escena era una metáfora que pretendía denunciar la producción de alimentos en masa, pero, como comprenderán, yo por aquel entonces no entendí nada.

Fue la última película del genio de Pasolini, fue asesinado justo antes de su estreno. Una película incómoda, deshumanizadora, dura y desagradable. Una obra maestra, en definitiva, que hay que ver.