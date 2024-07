El embrujo de Diana Krall permanece y brilla en San Javier

Una espléndida Diana Krall despidió este lunes con todos los honores la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier. La diva canadiense, que ha alcanzado el Olimpo del jazz, puso un brillante broche y colgó el cartel de ‘No hay billetes’. Fue, sin duda, una de las actuaciones a recordar de este 2024, aunque algunos aficionados no olvidarán tampoco la lección de jazz que ofreció el profesor Bill Charlap en el Teatro de Invierno, de donde salimos felices aunque criogenizados.

La duda de si Krall –pianista y cantante de voz sutil, modulada, grave, sensual, con carácter– funcionaría o no se zanjó de inmediato. Entertainer nata, convierte sus conciertos en encuentros íntimos, derrochando elegancia y sobriedad; el tiempo no ha podido arrebatarle ese sonido cálido y expansivo. El escenario, con alfombras y focos vintage, devino acogedor club nocturno: una puesta en escena minimalista para lograr el silencio cómplice en este recital de una riqueza espartana, aunque Krall aspira a que cada integrante de su trío suene como una big band.

El maravilloso trío de Krall convirtió el escenario del Auditorio Parque Almansa en un club nocturno. / Loyola Pérez de Villegas

Como Nat King Cole, Sarah Vaughan o Dinah Washington, empezó en su oficio como pianista no cantante, pero, a diferencia de ellos, siempre parece que estaría más cómoda medio escondida en la sección rítmica, y anoche más aún, con su timbre grave de contralto que parecía algo tocado al principio. Pero la complicidad con su trío fue inmediata. De hecho, durante la primera parte del concierto tuvieron protagonismo los dos músicos que le acompañaban: el contrabajista Sebastian Steinberg y el soberbio batería Matt Chamberlain –una dinamo, atronando y arrasando con una consideración astuta pero clara de la forma– que percutió los parches y los hierros con delicada intensidad y sabia economía. Steinberg puso todo el saber de su buena escuela, la de Ray Brown, en líneas de suculento contenido melódico y en solos ceñidos a los acordes, y dejó admirado a más de uno (momento especial cuando hizo sonar su instrumento como latidos del corazón).

Sobre el ritmo de ellos, Krall se aferró al suelo como un demonio y flotó como un ángel. Los dedos de su mano derecha cayeron sobre el teclado como una lluvia maravillosamente orquestada, mientras que la izquierda, imponente, cerraba filas. En infinidad de combinaciones entre el juego de ambas manos interpretó, susurrando sobre las teclas, un abanico sobrio y elegante de canciones. Su música tiene la sutileza de su piano y la sensualidad de su voz. Su profundo y seductor registro de contralto es uno de los más aplaudidos y valorados.

Hubo momentos especialmente íntimos y emotivos, como cuando Diana se quedó sola al piano y se adentró en 'The look of love'

Una voz con carácter

Pasados cinco minutos de cortesía, apareció, esbelta, vestida de negro, la emperatriz del jazz; así lo parecía por sus formas: es el epítome de la elegancia, y mantiene la tradición del jazz vocal, el esplendor, la intimidad, la calidez y el humor de las grandes damas del género, ahondando en la tradición del hard swing de Oscar Peterson y Ray Brown, que se contagia a los pies. Mostró no solo una voz con mucho carácter, sino también sus dotes para dirigir una banda.

Tocaron estándares que se han escuchado muchas veces, pero con una interpretación fresca y una perfección casi nunca vista. Las dos primeras canciones sonaron a un volumen muy bajo que apenas llagaba a la parte alta del graderío, pero a poco a poco se fue ajustando y enderazando el concierto. Diana cantó como ella sabe hacerlo, y como debiera hacerlo siempre, mirando al público, pausando, dejando caer las notas, con una sensibilidad y sensualidad fuera de lo común. Le cuesta sacarlo a la luz, pero cuando lo hace deslumbra, y con esa especie de timidez, de inseguridad bien estudiada, se metió al público en el bolsillo.

Su voz grácil y su toque diestro acompañan sutilmente standards con arreglos rompedores; la selección consistió en algunos de los más atractivos, y en varias canciones pop. Abrió con It’s almost like being in love, del musical Brigadoon, popularizada por Nat King Cole, y desde el principio ya demostró que lo excelente es intemporal. Igualmente ocurrió con la balada de Cole Porter I’ve got you under my skin, de la que solo cantó un pequeño fragmento; quizás la cortó por un ruidoso avión que atravesó el cielo, lo que propició que saliera improvisando Come fly with me. La forma en que articulaba tan adecuadamente, transmitiendo el mensaje de la canción, sumada a la forma expresiva de cantar, se metió bajo la piel de los asistentes. Su voz aun no había desplegado todo su irresistible encanto, pero terminó de cautivar con el áspero recitado de malota desvergonzada en All or nothing at all. Contraponía su canto al fuerte ritmo del bajo. Y también esbozó Smoke gets in yor eyes para hacer Just you, just me, una de sus canciones favoritas de Nat King Cole.

Hubo momentos especialmente íntimos y emotivos, como cuando Diana se quedó sola al piano y se adentró en The look of love («de mi amigo Burt Bacharach»), Let’s fall in love (un sencillo y elegante medio tiempo grabado por Sinatra, Ella o su adorado Cole), S’wonderful (la grabó con Tony Benet) y Case of you (Joni Mitchell), donde conmovió con susurrante elocuencia. Luego regresarían los otros músicos, y juntos hicieron Mr. Soul, una canción que su compatriota Neil Young grabó con Buffalo Springfield.

La Luna esplendorosa

Las explicaciones casuales que daba a veces añadían encanto. Cuando presentó uno de los pocos originales del concierto, The girl in the other room, de su marido Elvis Costello, puntualizó que ella también había contribuido en la composición. Su interpretación de Simple twist of fate, seguramente por la fuerza narrativa de los versos de Dylan, fue uno de los momentos más emocionantes de la noche, así como cuando tocó I’m confessin’ that I love you, en homenaje a Fats Waller –que parece adaptar de la versión de Peggy Lee–, o la imperecedera Let’s face the music and dance, de Irving Berlin, que adornó de una ligera bossa nova ardientemente sensual. En el bis sorprendió que evitara Fly me to the moon, con la luna brillando esplendorosamente sobre el parque, y presentara una canción ‘nueva’ -insistió-, con el contrabajista a la guitarra. Take it with me, de Tom Waits, una emotiva historia de nostalgia y despedidas, puso el punto final.

Un show como para quedarse boquiabierto. El jazz tiene sus raíces en el pasado, pero sigue sobreviviendo, más o menos, en los tiempos presentes. Como decía Faulkner, «el pasado nunca muere», y Diana Krall, como una Venus de Milo, sigue en su pedestal, del que no han podido bajarla ni las modas ni el paso del tiempo. Está tocada por el favor de los dioses. Se retiró, erguida y elegante, sintiéndose satisfecha, pero su embrujo permanecía en el auditorio. Como Goethe hizo decir a Fausto: «¡Detente, instante, eres tan bello...!». Bajo los fuegos artificiales, Jazz San Javier entonó su Pobre de mí. Ya falta menos para la vigésimo séptima edición.