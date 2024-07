Diana Krall ofrece una cálida e íntima despedida en el Jazz San Javier

Qué importante es saber decir ‘adiós’. Casi tanto como saludar cuando hay una primera toma de contacto. Aunque..., bueno, en realidad, seguramente lo sea más. Porque una buena despedida te deja con la emoción en lo más alto y ganas de más. Y por eso la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier arrancó con un concierto gratuito en la Plaza de España –el de Adrian Cunningham, que se encargó de advertir a vecinos y visitantes de que algo gordo iba a pasar allí durante el próximo mes– y finalizó anoche con, quizá, la gran estrella del cartel (y una de las cantantes y pianistas más reclamadas del género a nivel internacional), la canadiense Diana Krall. Habría que preguntarle por ello a Gregory Porter, que maravilló al Auditorio Parque Almansa con su concierto del día 6 de julio, pero el que ya hubiera pisado la Región algunos años atrás –estuvo en La Mar de Músicas de 2018– otorgaba a Krall algunos puntos extra como novedad.

El bajista Sebastian Steinberg. / Loyola Pérez de Villegas

Y, claro, eso se notó. La de Nanaimo agotó entradas en el cariñosamente conocido como ‘Auditorio de los Sueños’ pese a celebrar su concierto en un día tan laborable como un lunes (de finales de julio, sí, pero laborable al fin y al cabo), y compensó la calurosa acogida con un elegante concierto para el que se acompañó de Sebastian Steinberg al bajo y Matt Chamberlain a la batería. Por supuesto, los encargados de la sección rítmica de Krall demostraron ser músicos más que solventes, pero la que centró los focos fue la refinada y sensible pianista, reconocida por la prestigiosa revista Billboard como la mejor artista de jazz de la primera década de los dos mil, y anoche quedó claro que motivos tenían de sobra quienes pusieron su nombre sobre la mesa.

Sobre todo porque Krall es capaz de generar en un auditorio lleno y al aire libre el ambiente de una noche de jazz en un selecto club de la ‘Gran Manzana’. La calidez y sensualidad de voz, así como el intimismo que tan elegantemente proyecta por medio de las teclas de su piano generan un clima especial en cada una de sus actuaciones, y la de San Javier no fue la excepción. Además, el último disco de la artista, de 59 años, es de 2020 (This dream of you), con la que nada la ataba a shows promocionales y pudo completar el set list con un buen puñado de clásicos; lo que tampoco es complicado teniendo en cuenta su dilatada carrera –comenzó a tocar como profesional con 15 años–, y su generosa discografía, con más de 15 millones de copias vendidas en total.

El batería Matt Chamberlain acompañando a la canadiense. / Loyola Pérez de Villegas

En definitiva, una noche para la historia y una forma fantástica de decir ‘adiós’. Porque el Jazz San Javier echa el telón hasta el verano de 2025 y lo hace, efectivamente, «con la emoción en lo más alto y ganas de más». Por suerte, seguro que el equipo dirigido por el concejal David Martínez ya ha comenzado las gestiones para elaborar un cartel que pueda superar las expectativas generadas por una nueva edición de altísimo nivel y en la que ha habido mucho jazz, pero también blues, funk, soul, flamenco y hasta folk. Porque aunque se siga siendo fiel al espíritu de aquella primera entrega del festival –de 1998–, esta es una propuesta viva, y que cada año crece no solo en aficionados y en grandes nombres, sino también en registros. Así que... ¿qué nos deparará el vigésimo séptimo? Todavía hay que esperar, pero aún hay tiempo de relamerse.