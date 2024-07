La Caja de la Rusa: la Torre de la Encañizada

No sabemos cuánto quedaba de esta torre en aquellos tiempos de finales del siglo XIX, pero bien podríamos imaginarnos aquella época privilegiada en que toda La Manga era un paraíso lleno de dunas de arena, con algunos pasos o golas que comunicaban las aguas del Mediterráneo con las del Mar Menor. No había la masificación constructiva de hoy día, tan solo la presencia de pescadores, contrabandistas y empleados de las salinas. En los siglos anteriores, sin embargo, por allí habían estado los piratas berberiscos y hasta las naves del Imperio Romano, hoy día nos imaginamos aquello como un mundo recién nacido, casi virgen. Jamás se hubieran imaginado ni el Barón de Benifayó ni las marquesas de la Casa de la Rusa que en poco más de un siglo aquél reino de arena entre dos mares se convertiría en una concentración de ladrillo con agobiante desmesura.

Que La Manga ha sido una gallina de los huevos de oro está claro, pero la avaricia y el ansia de beneficio sin fin de unos pocos ha dado al traste con la continuidad de aquél paraíso único. Han fallado muchas cosas y, desde luego, lo que más fue la falta de control público sobre una zona que se debería haber rescatado de manos privadas. Eran otros tiempos y otras mentalidades, a título de ejemplo: quien fuera en los años cincuenta del siglo XX cronista oficial de Torrevieja, don Luis D. Blanco, escribió en 1957 en la revista Mar Menor: «Este trozo de costa tiene excelentes y únicas cualidades que, incomprensiblemente no han sido desarrolladas: la tranquilidad de sus aguas, la poca profundidad de éstas, las ideales condiciones para los deportes náuticos y la suavidad de su clima. Pero con ser grandes las ventajas de nuestro pequeño mar, existe un istmo de arena finísima que los naturales de la región llaman La Manga, que lo separa del Mar Mediterráneo y que, a nuestro parecer es la clave del futuro turístico de esta Comarca… Casi todos hemos soñado con su transformación… ¿Quién no ha imaginado una soberbia autopista construida sobre la arena con la secuela de hoteles lujosos rebosantes de figuras famosas en el campo de las artes, las finanzas, de las letras, etc.?...Aquí acudirían porque, junto al concepto tradicional de playa, encontrarían a pocos metros un tranquilo, deportivo y exquisito lago, donde hasta el viento detiene su ímpetu para no perturbar este privilegiado lugar tan adecuado para el reposo. Tal vez se tache este proyecto de utópico, pero ¿acaso no estamos en el siglo de las grandes empresas?». Nada más que añadir, señoría: de aquellos sueños estos lodos y tranquilidad poca.

Cien años después del Barón de Benifayó, mi suegro montó El Oasis, el primer bar de una Manga en cuyas dunas sin fin jugaban mis cuñados y mi mujer. En una generación ya no queda un rinconcito sin construir hasta la misma orilla de la playa. Esta ilustración de la torre que defendía la encañizada nos habla de una antigua modalidad de pesca artesanal que ya conocían los romanos y que aquí desarrollaron los árabes. La torre perduraba desde el siglo XVI y fue derribada en 1938. Nos queda el recuerdo y el patrimonio de esta modalidad de pesca desde hace seis siglos.