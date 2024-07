Eliades Ochoa: "Tratamos siempre de innovar, sin perder la esencia tradicional"

Eliades Ochoa, uno de los soneros más importantes de todos los tiempos, regresa hoy a Cartagena. Lo hace un par de veranos después de su última visita, que se saldó con un ‘sold out’ y un concierto para el recuerdo. Ahora regresa para recibir el Premio ‘La Mar de Músicas’, que reconoce su brillante trayectoria como guitarrista –uno de los mejores de su generación– y, sobre todo, su papel como uno de los grandes embajadores de la música cubana, especialmente como miembro fundador del ya legendario Buena Vista Social Club. Asegura que se siente honrado por recibir un reconocimiento que, en años anteriores, ha señalado a Rubén Blades, Pablo Milanés, Jorge Drexler o su querida Omara Portuondo, y a modo de compensación ofrecerá un nuevo concierto en la ciudad portuaria, el cuarto que da en el marco del festival desde aquella primera visita de 1998. Organizada en el Auditorio Paco Martín –allí se le hará entrega de esta distinción–, promete ser una de las citas más emocionantes de esta vigésimo novena edición del festival.

Eliades Ochoa, icono de la música cubana y el son tradicional, ¿qué tiene de especial ser reconocido fuera de su país, en España, al recibir el premio La Mar de Músicas, que ya han ganado otros como Rubén Blades, Pablo Milanés u Omara Portuondo?

Yo me debo a mi público, sin ellos no estaría aquí, y de corazón me complace que se disfruten mi música, que la hagan suya. España es mi segunda casa, aquí me han recibido siempre con los brazos abiertos. Agradezco a La Mar de Músicas este reconocimiento a mi carrera artística, que desarrollo desde 1963 y que es el legado de la música tradicional de la trova santiaguera y de tantos maestros que han dejado huellas.

No es la primera vez que actúa en Cartagena. Hace dos veranos agotó entradas en su directo en La Mar de Músicas. ¿Qué recuerdos tiene de esta ciudad mediterránea?

Cartagena es una ciudad llena de historia y tradición, con la cual me identifico. Además, arropa a personas muy cálidas y afables. Me complace volver y compartir junto a mi público, que conoce mi repertorio y trayectoria. La verdad es que soy un afortunado, aquí me reciben con el calor humano y la fortaleza que necesito para continuar haciendo música.

Si hablamos de recuerdos, sus vivencias con Omara Portuondo, también muy querida por el público de La Mar, deben dar para un libro...

Sí. Conozco a Omara desde hace años, he seguido su trayectoria y, sin duda, es una artista que ha llevado la música cubana a unas cuantas latitudes... Admiro su voz y entrega a la música.

Su carrera musical está íntimamente ligada al Buena Vista Social Club... ¿Cómo vive ese éxito musical hoy en día?

Buena Vista Social Club abrió las puertas de la música cubana al mundo. Con más de ocho millones de copias vendidas, sigue estando aún en la preferencia de públicos multigeneracionales y multiculturales. Siempre estaré muy orgulloso de haber formado parte de aquel proyecto único y enigmático. En mis conciertos canto algunos de estos temas, aun cuando tenemos discos nuevos en el mercado.

Eliades Ochoa no es un artista anclado en el pasado: está de actualidad, con temas como Muriendo de envidia, con C. Tangana, en su disco El Madrileño (2021). ¿Cómo fue esa colaboración y simbiosis con el artista español?

Fue una colaboración muy interesante, en la que ambos nos sentimos cómodos. C. Tanaga es un joven talentoso y me siento agradecido de que me hiciera parte de su proyecto.

¿Qué opina de la música actual? ¿Ve más talento, originalidad y calidad en la de antaño?

Cada generación tiene sus propios gustos y tendencias, y yo respeto eso. En el mundo hay muchos artistas talentosos haciendo música de mucha calidad, también en la actualidad.

¿Qué música o artistas suele escuchar? ¿Con cuáles se siente más identificado?

A mí me gusta escuchar la música de raíz. Disfruto escuchando a artistas que, al igual que yo, hacen música tradicional de su región.

¿Cómo está la música cubana?

La música cubana es un abanico de ritmos. Gracias al proyecto del Buena Vista Social Club y al trabajo que realizamos, no dejamos que la música tradicional cubana muera.

Como exponente del son cubano, ¿cómo cree que ha evolucionado a lo largo de los años?

Tratamos siempre de innovar sin perder la esencia tradicional. Por ejemplo, en nuestro más reciente álbum, Guajiro (2023), resaltamos diferentes estilos de cuerdas con solos de violín, bouzouki, bajo y mi guitarra, que siempre está presente. También añadimos mambos de saxo con trompeta que nutren los temas del disco.

¿Hay algún mensaje en particular que le gustaría transmitir a la sociedad de hoy en día, más allá de su música?

Que disfruten lo que hacen y que luchen por sus sueños, aun en medio de las dificultades.