El elegante, sutil y cautivador toque de Diana Krall

La pianista y cantante canadiense Diana Krall es una de las figuras más populares del jazz de las últimas décadas, una estrella que ha vendido más de 15 millones de discos y que ha maravillado a medio planeta con su talento deslumbrante, su música elegante y sutil, su voz sedosa y cautivadora y su piano magistral y de técnica impecable.

Dentro de la gira de 2024, después de pasar por Austria, Italia, Suiza o Portugal, pondrá el broche de oro a la 26ª edición de Jazz San Javier.

Krall ha sabido combinar con maestría composiciones nuevas o propias y revisiones de standards y obras imperecederas del jazz y la música popular, demostrando siempre un exquisito cuidado a la hora de elaborar su repertorio. Su exquisita manera de tocar el piano, su voz sugerente, su tono intimista y romántico… la han llevado a las cotas más altas de popularidad y la han convertido en una de las artistas más reconocibles de nuestro tiempo, no solo en el jazz, sino también en la cultura pop.

Ganadora de tres Grammys y ocho Junos, y con más de quince millones de discos vendidos en todo el mundo, es la única cantante que ha conseguido, en toda la historia del jazz, que ocho de sus álbumes debutasen en la cima de la lista de los mejores álbumes de jazz de la revista Billboard, que la nombró Artista de jazz de la década 2000-2009.

Niña prodigio que estudiaba piano a los cuatro años y a los quince tocaba tres días a la semana en un restaurante de Vancouver, la joven Diana creció rodeada de músicos y música. Admiradora de Dinah Washington, Roberta Flack, Carmen McRae y Shirley Horn, confiesa que su mayor influencia fue el pianista y cantante Fats Waller. Apadrinada por Ray Brown, fue invitada a tocar en el Homenaje a Ella Fitzgerald en el Carnegie Hall, y también en el de Benny Carter en el Lincoln Center, así como en el 70º aniversario de Ray Brown en el Blue Note de Nueva York, viendo cómo su reputación crecía rápidamente. El actor, director y aficionado al jazz Clint Eastwood también se quedó prendado de su talento por una canción (Why should I love) que incluyó en la banda sonora de True crime, pero además fue nominada como Artista Revelación en 1995 por su álbum Only trust your heart, participó en el Lilth Fair (solo mujeres), y se codeó con otras canadienses famosas (Celine Dion, Alanis Morissette). Ha hecho un cameo en Melrose Place, grabó con los Chieftains , trabajó con figuras como Barbra Streisand, Miles Davis o Paul McCartney, y ha llegado a la cima en el mundo del jazz contemporáneo con su álbum Love scenes (1997), cimentando su estatus de estrella merced a las excelentes producciones de Tommy LiPuma, capo del sello GRP. Por otra parte, la relación con Elvis Costello fue esencial en su cambio de rumbo: anteriormente no había lanzado composiciones propias.

La diva estará presentando su último álbum, This dream of you (2020), un disco de versiones basado en su amistad con el productor Tommy LiPuma, antes de cuyo fallecimiento grabó con él cada canción de este trabajo discográfico.Un encuentro con Diana Krall es un viaje entre clásicos del ‘Great American Songbook’ y canciones populares, siempre conservando la exquisitez y el buen gusto. En esta visita a España, quizás descubramos algo más sobre el ‘toque Krall’.