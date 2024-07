La memoria de Paco de Lucia revive en Jazz San Javier

El nombre de Paco de Lucía siempre provoca expectación; esta vez se trataba de un homenaje 10 años tras su desaparición. Él no estaba, pero la guitarra fue protagonista con el toque de Niño Josele; también la armónica soplada por Antonio Serrano, quien recibiría el Premio del Festival. Los dos músicos tocaron con el maestro de Algeciras, y son capaces de provocar la algarabía en esta producción denominada “San Javier a Paco de Lucía”. Ambos participaron hace unos meses en una gran gala en el Carnegie Hall de Nueva York, en la que Paco de Lucía, fue reconocido como leyenda de la guitarra.

Si el jazz y el flamenco se entienden bien, Serrano y Josele, mejor, además de su admiración mutua. Ese clima de afinidad les hacía encontrarse facilmente, también con el resto del grupo, compuesto por José Heredia (hijo de Niño Josele, al piano; Kike Terrón a la batería; Dani Noel al bajo eléctrico y el bailaor flamenco Niño de los Reyes, también golpeando nudillos, para presentar un espectáculo singular, bonito, bien construido, donde no solo se rendia homenaje al genio de Algeciras, sino también, aunque no figurase en el programa, a Chick Corea, de cuyo álbum “Touchstone” (1982) -el proyecto español de Corea, en el que participaron Paco y Carles Benavent, con una sección rítmica que mueve montañas- salió buena parte del repertorio.

Aquí no parecía que Serrano y Josele pretendieran un ejercicio de fusión –de hecho llevaban tiempo sin tocar juntos-. Cada uno hizo lo suyo, y solo a veces se superponían; sobre todo la guitarra -que parecía perder algo de relieve cuando tocaba con el grupo-: con el solo rasgueo, encadenaba aciertos de altos vuelos, la belleza jonda fluía repartiendo duende. El flamenco sustenta su impacto en la sutileza y en el drama, y estos músicos saben cómo yuxtaponerlos. Todo es poco para honrar la memoria del genio de la guitarra.

Cuando el bajo eléctrico tocó las notas de “Entre dos aguas” se desató el duende. “Una noche muy especial compartir con mi hermano del alma, Niño Josele”. Primero tocó cada uno como solista. La flamenquísima guitarra del Niño interpretó unas bulerias incendiarias dedicadas al Maestro, jaleado por el compás y la percusión. Se quedó solo, pero su guitarra sonaba como una orquesta entera. Le acompañaban el cajón y las palmas de los músicos. Unas bulerías que suenan a jazz cien por cien. Tiene un toque limpio, rítmico pero no apresurado. Niño Josele es un intérprete sensible y espectacular.

Luego fue el turno de Antonio Serrano con su armónica. Interpretó “Duende”; se la había pedido Josele, que la tocaba con Chick, pero era la primera vez que Serrano la tocaba en un escenario: “Josele tocó mucho con Corea. Yo de pequeño también: tocaba encima del disco”. La armónica cromática sonaba como un lamento.. Generoso, repartió protagonismo entre toda la formación centrándose en la parte de su obra que tiene un componente flamenco más evidente, aquella en la que su armónica pone la voz jonda. Ha encontrado un sitio en lo jondo con naturalidad, y la emoción le pudo en más de un momento. “Qué Bonito”, exclamó Josele, “recuerdo que este tema lo hicimos aquí”.

El espíritu de De Lucía estuvo más que presente en “Ziryab”, una de las indispensables (de nuevo la sombra de Chick Corea), que fue todo ritmo con el taconeo de Reyes. Niño Josele modestamente tomaba distancia e iba más allá con sus salvas rápidas y precisas, originales armonías y acertada elección de ornamentos musicales, que ponían a la sección rítmica a toda máquina. Serrano, en su solo, dirigía a la banda como si la sometiera a un encantamiento. El bailaor, en su ritual de gestos expansivos, proporcionó con su ágil taconeo y su duelo con el cajón una percusión muy eficaz. Y en “Touchstone” el pianista echó mano del moog mientras planeaba en el aire la figura del añorado Corea. Una espléndida sonorización convirtió el auditorio en un íntimo y acogedor club.

Cada músico inspiraba al otro, y todas las piezas tuvieron improvisación. una suerte de clases de virtuosismo, de complejidad rítmica y gran capacidad de comunicación, sin olvidar los brillantes arreglos a sus propias composiciones. Aún así, al final quedó el sentimiento de que faltó algo. La clave, decía Buda, es saber equilibrar.

En el bis salieron con el “Concierto de Aranjuez”, que introdujo ‘Spain’. De ahí partió un diálogo que no calló hasta el final, y la fusión en apoteosis. Uno escucha a Serrano tocando su solo de “Spain” y ya se puede volver a casa feliz. Lo hicieron bonito. Un buen concierto que entusiasmó al público que casi llenó el auditorio.

Antes actuó José Luis Jaén, que saltó a la fama por su participación en un talent show de Canal sur. Entre sus modos de último romántico con la emoción a flor de piel y su barba bohemia, se ganó el respeto y la admiración del público.

Jaén se pasea con soltura por la canción romántica, la copla, el jazz, el flamenco, los boleros y el tango (interpretó “Garganta con arena”, la tercera vez que sonaba en esta edición, con una dulzura que conmueve). La suya es una voz no especialmente brillante que brota del alma con una expresividad en la que vibra todo su cuerpo. Uno de los grandes momentos fue cuando bajó un pelín el diapasón para cantar un bolero de Moncho (“Me vas a echar de menos”), todo muy suave. Su forma de “decir” atesoraba mucha emoción sin ser fingida.

Destacó la elección de repertorio: “La Bien Pagá”, “Vuelvo al sur” (Piazzola), “You are so beautiful” (Joe Cocker), donde presentó al guitarrista Paco Rivas, que se marcó un sutil fragmento acústico del “Concierto de Aranjuez” para introducir “Fiebre de ti” (Benny Moré). El pianista Alex Conde, uno de los nuevos y potenciales talentos nacionales del jazz, se encargó de la dirección musical proporcionando notables arreglos de las piezas que Jaén llevaba a su terreno (aunque la relectura de ''Mediterráneo'' casi provoca un naufragio con esa aproximación a Alejandro Sanz), pero 'para el ayer el llanto', como en el alegato a la felicidad de Dionisia Garcia que recitó. Que la pasión no cese. Y se marchó con una pataíta flamenca. La pasión que Jaén transmite en el escenario es palpable, y su conexión con el público, instantánea.