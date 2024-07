Ginés Sánchez: "Tengo ganas de que vean la película quienes no han leído el libro"

Después de su último libro publicado, De tigres y gacelas, el año pasado, spin off de Los gatos pardos, novela que recibió el Premio Tusquets en 2013, Ginés Sánchez está de estreno, pero no de una novela. Mañana, el cine Centrofama acoge el pase de Llobàs, adaptación de Lobisón, la novela con la que el autor murciano debutó en 2012. El filme, dirigido por Pau Calpe y protagonizado por León Martínez, actor habitual de Netflix, y por el premiado actor Pol López, es una recreación contemporánea del mito del hombre lobo. El pase será a las ocho de la tarde y, tras la proyección, se celebrará un coloquio con el escritor.

¿Qué espera del estreno de esta película?

Pues tengo muchas ganas de que la gente vea la película. Sobre todo, de que la vean quienes no hayan leído la novela para saber qué piensan.

¿Esperaba que su primera adaptación fuera con su primera novela?

Sí, porque llevábamos mucho tiempo dándole vueltas. La cuestión es que no sea la única adaptación. Con esta novela siempre he tenido un problema: tiene una voz muy particular. Yo decía «cómo lo hacemos para llevarla al cine».

¿Y cómo fue el proceso de crear la figura y la voz del protagonista, Adrián?

Lo primero fue tratar de descubrir cómo era Adrián. Qué cosas le ponían y qué no. Hubo muchas discusiones conmigo mismo hasta que llegué a la conclusión de qué era lo que tenía que pensar Adrián. Qué cosas del aspecto autista y qué no. Fue un proceso bastante difícil, de pensar mucho y de dar muchísimas vueltas. Su voz, sobre todo cuando habla, tiene una parte muy chula. Habla como hablaba mi sobrino cuando tenía tres años. Y de alguna forma, todos los «y entonces qué» vienen un poco de ahí, y de ahí sale el bicho.

Y, ¿adaptar su figura al cine ha sido fácil?

Vi la película hace un año y el actor (Leon Martínez) lo hace espectacular. Es muy raro verlo porque nunca se ajusta a lo que tenías en la cabeza, pero recuerdo verlo y creérmelo. Y decir «sí, puede ser perfectamente». A lo mejor, el actor es un poco demasiado guapo, pero lo ves y dices «sí, es él». Le ha salido muy bien. Es muy misterioso y los problemas que se atribuyen a Adrián los expresa muy bien.

¿La película es fiel al libro?

Los guionistas han tomado una decisión muy buena porque no han querido hacer la totalidad de la historia. A veces, cuando hacen eso, hacen una cosa muy rara. Aquí han cogido una parte muy concreta de la novela para centrar los acontecimientos y dejar lo demás en un segundo plano. La novela tiene muchos otros aspectos, pero centrarla en una trama ha salido muy bien. La película es muy bonita a efectos visuales y dramática. Hay muchas escenas nocturnas en mitad de la sierra que impresionan. Entonces, sí. Está bien adaptada porque tomaron una decisión inteligente.

¿Creé que cumplirá las expectativas de los lectores?

La novela es muy sangrienta y la película un poco menos. La gente que haya leído el libro lo mismo va a estar esperando estar sentado en primera fila y que le salpique la sangre. Y, no. Por eso, tengo mucho interés en ver cómo la ve y qué piensa quien no haya leído la novela.

¿Ha participado en el proceso creativo?

He asesorado, pero muy poquito. Son cosas y artes distintos, y no me gusta participar mucho. Si me consultan, ayudo, pero si no se ponen muy pesados, no doy el follón. He visto todos los guiones, comentado y dicho cosas, pero no he hecho mucho más. Los he dejado trabajar solos, que bastante tenían.

Entre todo, ¿qué destacaría?

Los actores. A mí me preocupaba que las películas y actores españoles a veces son un poco raros. Pero están muy bien. Te los crees totalmente y están muy metidos en el papel. Nunca se ajusta a la idea inicial, pero podrían ser mis personajes perfectamente.

¿Cómo describiría la película con una palabra?

La palabra que me viene es misteriosa. Pero no, es algo más. Es una película de alguna forma lúgubre.

¿Siente miedo a decepcionar a sus lectores?

No tengo miedo a decepcionar. Creo que la gente que me ha leído sabe de qué va la historia y de qué voy yo. Van a ver un producto bueno muy bien terminado. No es una gran superproducción, pero es una película honesta y humilde bien hecha. La gente se va a quedar con preguntas porque es inevitable, pero las respuestas están en el libro.

Si pudiese adaptar otra de sus novelas, ¿cúal sería?

Ahora mismo, Los gatos pardos y De tigres y gacelas están en proceso de adaptación. La cuestión es que alguna de las dos consiga salir. Y, bastante es. De momento, quiero que salga una de las dos.

¿Está más orgulloso de alguna de sus novelas?

Eso no vale. No creo que haya un libro mejor que otro. Además, yo tengo la inmensa suerte de pasar un proceso de mucho enamoramiento cuando estoy escribiendo. Esa pregunta tienes que hacérsela a otro. Yo no puedo. Y, no porque no quiera decírtelo, sino porque para mí todos son igual de buenos.

Ahora mismo, ¿está con alguna obra?

Estoy con una novela que sale el año que viene, si dios quiere. Y estoy en el último momento de entrega definitiva del borrador. Imagino que lo entregaré antes de agosto.