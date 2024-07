Take That, la ‘boyband’ que desató la locura en los 90, llega a Murcia

Los británicos Take That, una de las formaciones más influyentes y exitosas del pop internacional, a lo largo de su carrera han vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo y han conseguido ocho álbumes número uno en el Reino Unido, además de innumerables premios (varios Brits, un Ivor Novello y un MTV Europe). Desde que se formaron en Manchester en 1989, han tenido varias vidas y en todas ellas han triunfado, siguiendo la estela de Bay City Rollers, The Osmonds, los Jackson 5 o New Kids on the Block, pero madurarando creativamente como ninguna de ellas. De nuevo en los escenarios girando con su espectáculo This life. Under the stars, Take That celebran más de tres décadas de éxitos, sumados a los de 2023, año en que consiguieron una serie de conciertos ‘sold out’ en Europa y el Reino Unido, destacando el del estadio de Wembley. El coso de La Condomina, en Murcia, recibe este sábado al ahora trío.

La historia comenzó en 1990, cuando el manager Nigel Martin-Smith reunió a Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange y Robbie Williams. En 1991 editaron sus primeros sencillos: Do what u like y Promises; en 1992, Once you’ve tasted love y It only takes a minute, que llegó al número siete de las listas. Desde entonces la popularidad de Take That fue aumentando: su segundo álbum, Everything changes, fue directamente número uno, multiplicando su actividad con agotadores tours, entrevistas y actuaciones.

En 1995, tras la edición de Never forget, Robbie Williams se maleó juntándose con Oasis y dejó Take That, que, ya en formato cuarteto, comenzaron una gira veraniega rotundamente exitosa a pesar de todo. How deep is your love (1996) fue su último sencillo antes de separarse (en 2005 volvieron a reunirse).

Robbie Williams regresó a Take That en 2010 para participar en el sexto álbum de estudio de la banda, Progress, el más vendido del siglo XXI y el segundo más vendido de la historia británica. El grupo se hizo con el premio Brit como ‘Mejor Grupo Británico’ y fueron nombrados por Forbes como las estrellas de la música de mayores ingresos en el mundo, ocupando el quinto puesto.

En la actualidad, Take That son Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald. Su último disco (el noveno), This life, tiene guiños a los grandes clásicos del pop de los setenta y ochenta (Supertramp, Wings, Elton John, The Eagles..,), con melodías y armonías más sofisticadas. Lo presentarán aquí, en el marco del ciclo ‘Murcia On’.

Si viviste los noventa, es casi imposible que no recuerdes a Take That. Y si no los viviste, también. Sus giras de reunión posteriores están entre las más aclamadas de lo que va de siglo. Esta noche, nostalgia en La Condomina.