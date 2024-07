Un festival especial que da comienzo en Cartagena

Decía esta semana Eugenio González, director de La Mar de Músicas, que ellos no hacen los programas del festival pensando en los números, sino en la calidad. Lo decía en una entrevista y tras ser preguntando por el elevado número de mujeres implicadas (casi la mitad), sin embargo esta filosofía también sirve para explicar por qué veintinueve ediciones después, esta cita –aún alejada del mainstream– sigue siendo especial y, según el Observatorio de la Cultura, la cita cultural más recomendable de entre cuantas se celebran a lo largo del año en la Región de Murcia.

Por eso el de ayer es un día reseñable. Cierto es que desde hace semanas, la organización está salpicando la agenda de ocio de la ciudad portuaria con exposiciones, charlas, presentaciones y proyecciones, pero no fue hasta este viernes que en las calles de Cartagena comenzó a sentirse el ambiente festivalero; sobre todo, claro, en las calles del centro. Porque ese es otro de los puntos fuertes de La Mar, que implica a vecinos y turistas lo busquen o no. Lo hace con conciertos gratuitos como el que ofrecieron este viernes en la Plaza del Ayuntamiento –en el corazón de Cartagena– los locales Karmacadabra, otro acierto (en lo que respecta al apoyo a los grupos de aquí, que se mantendrá durante todo el festival, y por seleccionar para abrir fuego a una banda que es puro buen rollo).

La mecha estaba prendida y, casi sin solución de continuidad, el Antiguo CIM abría sus puertas para quienes quisieran profundizar en la propuesta de La Mar, que este año tiene que ver con artistas venidos de las diferentes islas del Mediterráneo: las baleares, Malta, Creta, Cerdeña, Sicilia... De esta última vino Carmen Consoli, veterana y reconocida artista italiana que no solo tira de orígenes para representar a su tierra, sino también de la música tradicional de su isla. Porque este festival brilla casi más que por sus grandes nombres –este año nos visitan, entre otras, Carla Bruni y Cristina Rosenvinge– por aquellos que, al menos en nuestro país, están todavía por descubrir, caso de Consoli. Y a tenor del concierto que ofreció ayer en la actual Facultad de Ciencias de la Empresa, seguro que hoy tiene algún nuevo suscriptor en su perfil de Spotify...

Pero negar la evidencia sería deshonesto y, por supuesto, el foco estaba puesto en esta jornada inaugural sobre Julieta Venegas, que hizo sold out. La mexicana es una institución de la música en América Latina, y sus visitas a Cartagena siempre serán especiales para ella. Con esta van tres, pero especial recuerdo merece la primera, que supuso su primera visita a nuestro país. Mucho ha llovido desde aquel verano de 2001, y desde entonces Julieta ha publicado seis discos de estudio y facturado un buen puñado de hits, algunos de los cuales repasó en el directo de anoche. Y eso que la intención era presentar su último trabajo, Tu historia (2022), de sonido quizá más electrónico –lo que impregnó todo el set list–, pero la que fuera vocalista de Tijuana No! no se olvidó de su legado.

Al cierre de esta edición, todavía quedaba mucha noche por delante con Baiuca y la maltesa Joon, en el Castillo Árabe, pero, sobre todo, una semana entera de conciertos –un tercio de ellos gratuitos– con los que seguir demostrando por qué este es, efectivamente, un festival especial.