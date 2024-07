El mejor rock español desembarca en el Iberia Festival

El Drogas, Tarque con La Asociación del Riff, y Los Zigarros protagonizarán este viernes el Iberian Festival en el Cuartel de Artillería. El Drogas (Enrique Villareal), uno de los nombres propios del rock patrio, repasará lo mejor de su carrera, y no faltarán clásicos como No hay tregua o En blanco y negro. Está imparable. Tras salir de la pandemia actuando en teatros con el formato "Akustik Fraktion", terminó su gira anterior -casi 150 conciertos- en octubre de 2023. Es muy querido en el mundo del rock and roll, y así se lo han demostrado los compañeros en las sesiones de grabación en directo de ''Un día nada más'' (2016), confirmación de que había mucha vida más allá de Barricada.

Además de su larga y fructífera andadura con Barricada (30 años) como cantante de peculiar voz rasposa y bajista, El Drogas formó parte de otros dos proyectos musicales: Txarrena, con el que grabó dos discos, y La venganza de la abuela, con sólo un disco, epónimo, en 1999. También ha colaborado en discos de Marea, Reincidentes o Porretas, y ha publicado poemas bajo el seudónimo de Eva Zanroi. Su discografía en solitario arranca con el acústico ‘Libros prestados’ (2012) y ese mismo año publica el EP El Drogas, un año después Demasiado tonto en la corteza. Su rock visceral de acusado lirismo siguió manifestándose en Sombras que la luz grita (2016). En octubre de 2019 publicó Solo quiero brujas en esta noche sin compañía (una caja de 5 CDs con 42 temas), y el libro "189 escritos con una mano enferma". En 2022 se editó ‘'El largo sueño de una polilla’'. Lo que muchos aprecian más de El Drogas son sus directos. Se sabe los trucos.

La mejor voz del país

Carlos Tarque, el cantante de M Clan, está presentando su segundo disco en solitario junto a La Asociación del Riff, su banda, formada por Carlos Raya, Eduardo Giménez “Coki” e Iván González “Chapo”. Una de las mejores voces del país, si no la mejor, en su momento más explosivo, crudo y honesto. Volumen 2 (DRO, 2023) es el segundo disco de un proyecto con nombre contundente y compañeros de renombre, por ejemplo el guitarrista Carlos Raya, que tocó con él en M Clan, pero también con Fito de Los Fitipaldis o Leiva, entre otros muchos. Coki Giménez, percusionista, ha acompañado a Danza Invisible, Chambao, Amaral o Dani Martín, y por supuesto M Clan. Iván González, bajista, ha colaborado con Amaral, Deluxe y también con M Clan.

La Asociación del Riff se creó en 2018, y su primer disco llevaba el nombre del vocalista. Hacen buen rock, que sigue muy vivo, y ‘'Volumen 2'’ lo corrobora reincidiendo en esa música visceral y poderosa, a veces bordeando el rock duro, pero en la vertiente más clásica (Free, Bad Company). Tarque y los suyos lo llevan al directo con tablas y talento.

No todo el mundo llega a ser telonero de los Rolling Stones. Ovidi y ÁlvaroTormo, llevan más de diez años derrochando clase y actitud al frente del cuarteto valenciano Los Zigarros, que ya son una de las grandes bandas del rock nacional. Su sonido se mira en los Stones, AC/DC, Burning o Tequila. Rock de guitarras contundentes, fresco y rabioso, celebrando la vida, con letras muy cantables a coro con los amigos cerveza en mano.

Iberia Festival Fecha: Hoy, 19.00 horas. Lugar: Cuartel de Artillería, Murcia. Precio: 35 euros.

