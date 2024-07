El fin de gira de Arde Bogotá pasará también por el Palacio de los Deportes de Murcia

Arde Bogotá suma el Palacio de los Deportes de Murcia a los conciertos fin de gira de Cowboys de la A3 (2023). La cita tendrá lugar el sábado 9 de noviembre, y se une a las fechas ya anunciadas del 13 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, y el 27 y el 28 de diciembre en Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas salen a la venta este viernes a las 11.00 horas en www.exoplaneta.es.

La banda de Cartagena está protagonizando una auténtica revolución dentro el panorama musical nacional, y eso que solo tienen dos álbumes (disco de oro y platino, respectivamente): La Noche (2021) y el mencionado Cowboys de la A3, que se mantienen ambos en lista oficial de ventas desde su lanzamiento, confirmando a Arde Bogotá como un grupo de crecimiento constante.

Cowboys de la A3 les ha reportado a los cartageneros dos nominaciones en los Latin Grammy, en las categorías Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock, por Los perros, así como un Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año, dos Premios Odeón (Mejor Canción Rock y Artista Revelación de Rock) y seis galardones en la primera edición de los Premios de la Música de la Academia Española, los Goya de la música nacional. En concreto, Arde Bogotá se llevaron en esta última gala las distincianes a Mejor Artista, Álbum y Canción (Los perros), además de otras categorías muy significativas como Álbum de Rock, Nuevo Artista y Mejor Canción de Rock del Año (también por Los perros).

Además, en la Región se llevaron el galardón al Mejor Disco de Rock en los Premios Yepes, el Premio Alfonso X en la categoría de 'Música Pop, Rock y Urbana', el Premio de la Cultura de Cartagena y el Premio de la Cultura de Onda Cero Cartagena, entre otros. También fueron nombrados como 'Cartagenero(s) del Año 2023'.

Y en lo que respecta a su gira, Arde Bogotá ha demostrado en este 2024 un directo arrollador -del él hicieron gala en el último Warm Up- que les ha llevado a colgar el cartel de 'No hay entradas' cuatro horas después de anunciar su fin de gira en el WiZink Center de Madrid, o un 'Sold out' también en una de sus dos fechas en Sant Jordi Club de Barcelona. Ahora, a estas fechas se suma la del Palacio de los Deportes de la Región, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, donde se podrá disfrutar también de la singular y especial producción que han preparado para celebrar el fin de la Gira de Cowboys de la A3.