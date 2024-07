Los40 llegan a Águilas y La Manga con Recycled J y Ruslana

Los40 llegan hoy y mañana a la Región de Murcia con su gira Summer Live. El tour parará esta noche en Águilas, frente al Auditorio, a partir de las 22.00 horas, y veinticuatro horas más tarde estará en La Manga del Mar Menor, en concreto, en la explanada del Polideportivo Municipal Km. 12. En torno a una decena de artista se subirán a los escenarios allí dispuestos para interpretar sus mejores temas con Óscar Martínez como DJ y maestro de ceremonias y entrada gratuita.

Los dos grandes cabezas de cartel son Nil Moliner y Recycled J, aunque el primero solo estará en Águilas. El resto del cartel lo componen otros artistas de talla nacional como La Beba, Chiara Oliver, Ruslana, Paula Koops, Polo Nández, J Francis, Noan, Malva, Elio Leiros y y Lucas Curotto. El objetivo, según cuentan los organizadores, es «celebrar el verano con la mejor música en español del momento»; o, lo que es lo mismo, hits como Las chicas malas desafinan, B.O.B.O., Sudores fríos, Tóxica y cara, Corazones rotos y Me he colgado de mi ex, entre otros.

Tras su paso por Águilas y La Manga, las siguientes paradas de Los40 Summer Live serán Santa Pola, Villena, El Campello, Alcoy, Gandía, Mislata, Castelldefels, Logroño, L’Hospitalet de l’Infant, Zarautz, Laredo, Candás, Simancas, Cambados y Culleredo.