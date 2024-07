Carole Alston protagoniza una noche de jazz con puertas abiertas en La Manga

El Festival Internacional de Jazz de San Javier hace una excursión hasta La Manga. La cantante norteamericana Carole Alston protagonizará hoy una noche de jazz, gospel y blues gratuita junto al mar, en el Puerto Tomás Maestre de la localidad.

Estará acompañada por un fantástico cuarteto formado por Enric Peidro (saxo tenor), Richard Busiakiewicz (piano), Ignasi Gonzalez (contrabajo) y Roger Gutiérrez (batería), con el que ofrecerá un repertorio de temas clásicos que ha interpretado a lo largo de su extensa carrera, que le ha llevado a actuar por todo el mundo.

Carole Alston Fecha: Este lunes, 22.00 horas. Lugar: Puerto Tomás Maestre, La Manga Entrada libre.

Entre su discografía, destaca My little brown book (2015), dedicado a las composiciones del gran Billy Strayhorn. Sus homenajes a grandes vocalistas femeninas han sido frecuentes, así como su compromiso al embarcarse en el proyecto For my sisters, de Stephanus Domanig, en el que sigue el rastro de las cantantes de jazz, Alberta Hunter, Sarah Vaughan y Nina Simone, destacadas por su resistencia contra el racismo y la represión.

Afincada en Europa desde hace años, compagina su actividad como intérprete con la pedagogía –en el Jazz Institute & University of Music and Performing Arts de Munich– y el teatro musical. En este último ámbito, ha dado vida a a María Magdalena en Jesucristo Superstar, a Aldonza en El hombre de La Mancha y a Anita en West side story, de Bernstein, entre otros.

El concierto, que pomete cumplir con las más altas expectativas, tendrá entrada libre hasta completar aforo.