Russell Malone y Cyrus Chestnut suman talentos en San Javier

El Jazz San Javier entra en su semana de conciertos más ajetreada, con todos los alicientes a pleno rendimiento, entre ellos la reunión de dos grandes: el guitarrista Russell Malone y el pianista Cyrus Chestnut, acompañados por una sección rítmica excepcional –el contrabajista Darryl Hall y el baterista Willie Jones III, dos de los mejores músicos del jazz de nuestros días–.

Nacido en 1963 en Albany (Georgia) Russell Malone comenzó a tocar en la iglesia de su comunidad a los 6 años y descubrió el Jazz a los 12, cuando escuchó a George Benson en la tele. Es uno de los guitarristas más emblemáticos de su generación, conocido en el circuito por dirigir cuartetos y tríos de talla mundial, por su larga participación en el Golden Striker Trio de Ron Carter, y por su trascendental contribución a la producción musical de artistas como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Diana Krall, Benny Green, Roy Hargrove, Ray Brown, Ron Carter, Mulgrew Miller, Dianne Reeves, Monty Alexander, Sonny Rollins o Dianne Reeves. Ha participado en medio centenar de sesiones de grabación, ha sido líder de sus propios grupos y acompañante de Harry Connick, Diana Krall, Kenny Barron, Branford Marsalis, Benny Green y otros tantos.

Malone se presenta en San Javier con el cuarteto coliderado junto a Cyrus Chestnut, pianista, compositor y productor nacido en 1963 en Baltimore. A los tres años comenzó con el piano, y a los cinco tocaba en la iglesia donde su padre era organista. Es una de las figuras principales del género, enormemente versátil, con una técnica superlativa atravesada por un conmovedor toque góspel adquirido en su infancia y que el tiempo no ha desdibujado: sin olvidar la tradición, ha desarrollado un estilo propio donde el góspel y el jazz son aliados.

Entre 1992 y 2019 Chestnut editó 27 discos, uno por año, todos con ese tono original de sus composiciones y arreglos, con un espíritu innovador que lo llevó a ser considerado una revelación pianística. En 1995 debutó como actor haciendo el papel de un joven Count Basie en la película Kansas City de Robert Altman.

Como invitada especial actuará la jovencísima cantante afroamericana Ekep Nkwelle, con raíces camerunesas, que ha irrumpido recientemente con fuerza en la escena del Jazz neoyorkino, gracias a sus colaboraciones con Emmet Cohen, Malone y Chestnut, y con un futuro brillantísimo.

Joan Mar Sauqué: expresarse a través de una trompeta

El concierto de Russel Malone y Cyrus Chestnut tendrá como telonero de lujo a uno de los trompetistas más activos de la escena española actual: Joan Mar Sauqué. Seguidor de Fats Navarro, ha bebido de los músicos de la costa este de los Estados Unidos y ha sido trompetista principal de la Sant Andreu Jazz Band durante años. Su intensa trayectoria lo ha llevado a ser uno de los jóvenes músicos que mejor se expresan a través del jazz.

Tras publicar cuatro álbumes propios y colaborar en la grabación de más de 50 discos de jazz, con su proyecto Joan Mar Sauqué Trío, activo desde 2020, el trompetista de Girona explora la vertiente melódica del jazz en las décadas de 1940 y 1950. El trío ha publicado dos álbumes: Garden of the Moon (The Changes, 2023) y Gone with the Wind (The Changes, 2021). Hoy en día, el trío de Sauqué, Traver y Campisi suena perfectamente cohesionado, con un swing elegante que solo se consigue desde la convicción inequívoca de quien hace lo que quiere hacer.

Joan Mar debuta en Jazz San Javier con un quinteto excepcional compuesto por los hermanos Lluc y Joan Casares –saxo y batería respectivamente–, el contrabajista Giuseppe Campisi, y la fantástica pianista y cantante de Oklahoma Champian Fulton.