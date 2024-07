Lee Ritenour y Dave Grusin se rinden a la música brasileña en San Javier

Después de unos días para coger aliento, el Festival Internacional de Jazz de San Javier regresa hoy al Parque Almansa, al ‘Auditorio de los Sueños’, para vivir una nueva noche mágica bajo el cielo estrellado de la localidad. Esta vez, los protagonistas son dos gigantes del género, el guitarrista Lee Ritenour y el pianista y compositor Dave Grusin, que presentarán su nuevo disco conjunto, Brasil (2024), junto a dos invitados especiales: el aclamado cantante y teclista Ivan Lins y la vocalista Tatiana Parra, ambos originarios del país al que los norteamericanos rinden tributo con este proyecto.

Y es que la relación entre Lee Ritenour y Dave Grusin va mucho más allá de una mera colaboración profesional: se remonta muchos años atrás, como la pasión que ambos comparten por la música brasileña, a la que regresan con este nuevo álbum, en el que, lejos de apostar por lo clásico, bucean por los sonidos más contemporáneos del país. Para ello han colaborado con algunos de los músicos jóvenes más destacados del Brasil, como el baterista Edu Ribeiro y la propia Tatiana Parra, sin olvidar a leyendas admirados por ambos como Milton Nascimento, del que se incluyen dos temas, y Antonio Carlos Jobim, que aporta su Stone flower. Pero, sobre todo, en este regreso a la música brasileña no podía faltar el ya citado Ivan Lins, con el que Ritenour y Grusin grabaron el álbum Harlequin, ganador de un premio Grammy en 1986.

Casi medio siglo juntos

Lee Ritenour, que empezó con The Mama’s and the Papa’s, y Dave Grusin, que era pianista del grupo Brasil 77, iniciaron su fructífera relación profesional en los años setenta del siglo pasado. El jazz, el rock y la música brasileña forman parte del ADN musical del primero, fundador en los noventa de Fourplay, una de las bandas más destacadas del jazz contemporáneo. No obstante, Ritenour, ganador de un Grammy –aunque ha sido nominado en dieciséis ocasiones–, no ha dejado de coquetear con otros géneros, en particular la música brasileña, llevándolos siempre a su terreno (que no es otro que el jazz).

Por su parte, Dave Grusin es, además de un virtuoso del piano, una leyenda en la música como arreglista –de Quincy Jones, por ejemplo– y un importante productor, creador del prestigioso sello GRP, con el que ha trabajado con músicos de la talla de George Benson, entre otros muchos. También merece la pena destacar su faceta como compositor de bandas sonoras, lo que le ha aportado varios premios Oscar, y su firma está en célebres filmes como El graduado, Tootsie, El turista accidental y Los fabulosos Baker Boys.

Además, Lee Ritenour y Dave Grusin son viejos conocidos de Jazz San Javier, donde se les recibe siempre con las expectativas de una primera vez. También ha pasado por el escenario del Parque Almansa Ivan Lins, un músico admirado y versionados por grandes como Benson y Quincy Jones, precisamente, y otras como Sara Vaughan y Diana Krall, que el día 22 cerrará esta edición del festival. Además de Tatiana Parra, la banda la completarán Wesley Ritenour (batería) y Munir Hossn (bajo y vocal).