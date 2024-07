Los californianos Crocodiles se suben al escenario de La Yesería

Los californianos Crocodiles están este mes de visita en nuestro país, donde ofrecerán cuatro conciertos: ayer estuvieron en la Lata de Bombillas de Zaragoza y el jueves pasarán por El Loco, en Valencia, para cerrar su minitour español en el Festival In-Somni de Girona el viernes. No obstante, antes de que eso ocurra, esta noche estarán sobre el escenarios de La Yesería, en Murcia, para presentar en directo las canciones de su último álbum (el octavo que publican de estudio), Upside down in Heaven (2023), que sigue la senda de los anteriores; esto es: una mezcla de rock psicodélico, noise pop y post-punk entre distorsiones y a la sombra constante de The Jesus & Mary Chain y The Stooges.

Crocodiles protagonizaron algunos de los momentos más destacados de aquella oleada de revival garajero y noise-popero de principios de siglo, pero todavía están en plena forma. Formados en 2008 en San Diego, California, por iniciativa de Brandon Welchez y Charles Rowell, un año después lanzaron su álbum debut, Summer of hate (2009), que les permitió obtener reconocimiento en la escena independiente, y desde entonces, con su distintiva mezcla de rock alternativo y psicodélico, han logrado cautivar a una base de fanáticos leales. Más les ha costado mantener una formación fija, pero el núcleo duro de la banda lo conforman, todavía hoy, la pareja anteriormente citada, presente también en discos destacados como Sleep forever (2010), Endless flowers (2012) y Dreamless (2016).

Directos, breves y certeros, Crocodiles pertenecen a la generación de The Raveonettes, Yuck y Wavves, aunque en Upside down in Heaven se acercan más a The Drums o Girls, con un indie-pop que manejan maravillosamente, sin traicionar su deuda con los Ramones, los Buzzcocks, Elvis Costello y Nick Lowe; todo ello, filtrado por el sonido californiano de los noventa.