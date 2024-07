Última carta a José María

Quizá lo que más me ha costado escribir en mi vida hayan sido estas palabras. Tengo aquí, en mi mesa –cerca de esa foto donde apareces fumando, junto al atril con mi Museo de cera–, un periódico que dice que has muerto. Pero no puede ser verdad.

Escribo estas líneas como si, de alguna manera, pudieras leerlas allá donde estés, como si nuestras últimas conversaciones telefónicas no me hubieran bastado para decirte cuánto te quiero. Tú has sido –perdón, eres– ese pilar que me ha mantenido cuando sentía zozobrar el barco ante la tormenta, el mástil al que asirme cuando cantan las sirenas. Tus versos, tu amistad, tu sentido del humor me sostienen. Porque eres obra, sí, una obra magna e infinita que seguirá viva en el tiempo como pasa solo con los grandes poetas, pero también eres mucho más. Tus amigos, tus seres queridos y aquellos lectores a quienes tanto diste sin saberlo estarán de acuerdo conmigo. Dejas huérfano a un puñado de gente, lo sabes. Pero no has muerto.

Cuando tecleo estas palabras al otro lado del cristal de la pena, siento que sigo escribiéndote a ti, como otros tantos mensajes que nos hemos mandado con esta o aquella corrección del último libro que escribías. No es posible que la Parca te haya alcanzado tal y como toca al resto los mortales; me aflige la pena de esta noticia, pero estás más vivo que nunca. Como Tácito o el viejo Virgilio lo estaban para ti, o Shakespeare o Montaigne, a quien saludas cuando pasas por delante de su estatua en la Rue de Écoles. Como ese Rómulo al que un día elevó una tormenta, dejando a sus pies un reino que lo adoraría hasta el final de los tiempos, no has muerto: has trascendido.

Cuando en estas últimas horas pienso en ti, me alegra saber que tuviste la suerte de dejar acabado eso que tanto amabas y a lo que consagraste tu vida. Dejas atrás una obra revisada y corregida por tu propia mano, con el cuidado de los viejos escribas, atento a cada coma, a cada verso, poniendo empeño en que ‘eso’ que dejabas al mundo fuera la mejor de las versiones.

Una noche, en el puerto, fumando junto al espumoso mar que decía Homero, me dijiste: «Siento que he hecho algo grande». Y me miraste con la satifacción del Creador. Así haces tú las cosas, y así nos enseñaste que debía ser la vida: no pasar de puntillas, arder en la cola del cometa, ser libre en todos los sentidos. Por eso puedo decir que no has muerto.

Estarás orgulloso de que cuantos te recuerdan lo hacen con una sonrisa. Me vienen a la cabeza miles de anécdotas de estos veinte años que me has regalado; como aquel primer día en que me hiciste un gesto para subirme a tu coche, y yo tenía tu Museo de cera bajo el brazo, esperando que me lo firmaras; o aquellos largos paseos por París con un frío infernal, las copas en el jardín de Villa Gracia o junto a esa mar que tanto amas. Tu absoluta devoción por la belleza, tu voz al teléfono, tu mente lúcida siempre. Y cuántas cosas que tengo en mi casa te traerán en los años venideros una y otra vez a mí: tus azulejos, la bombonera de cristal, tu rostro envuelto en humo en aquella foto, una botella de whisky que compartimos, o tus versos grabados a fuego en mi piel. Nunca estarás más vivo que ahora.

Cuando recibí anoche la terrible noticia de la Moira, un Sol –con mayúsculas, siempre, como a ti te gusta escribirlo– bañaba mi patio. Pensé en eso que sueles decir: «Es que eso ya es Oriente». Y te vi ahí, en ese ocaso dorado, cegador como el azul de tu mirada. Me abrí una ginebra y brindé por ti.

Créeme si te digo que los periódicos mienten: sigues vivo. Gracias por todo, Maestro. Como tú al viejo Adriano, te seguiré con orgullo.