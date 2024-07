La Caja de la Rusa: La Base de Hidroaviones

Como no podía ser menos, me he ido a Los Alcázares a mostrar las imágenes encontradas en la Caja de la Rusa a Antonio Javier Zapata Pérez, historiador, cronista oficial de Los Alcázares y alma páter de la Asociación Eco Cultural. Los de ‘laecocultural’ están haciendo una gran labor de divulgación de la historia y del entorno del mar Menor y, además, hace unas semanas han recibido en Madrid el Premio Ejército del Aire por la promoción de la cultura aeroespacial.

Como era de esperar, Zapata me ha confirmado que varios de estos documentos gráficos tienen que ver con este municipio ribereño, en concreto la ilustración que hoy mostramos, una estampa de la que fuera, desde 1915, la primera base aérea militar española de hidroaviones, esos maravillosos ingenios que hemos visto en el cine de aventuras y que surcaban los cielos y amerizaban por paisajes exóticos.

Investiga Zapata muchas historias de la Base. Su labor, sumada al tesón de sus compañeros de asociación y a las numerosas visitas guiadas que organizan, permite que aquellas instalaciones se estén convirtiendo en un atractivo turístico y cultural y recuperándose del olvido. Una suerte que la Base no ha terminado demoliéndose del todo, aunque haya que lamentar la pérdida de algunos de los hangares y pabellones. Me dice el cronista que por encargo del propio rey Alfonso XIII, en 1914 el coronel Pedro Vives y Vich sobrevoló 1.500 km de costa española para elegir el lugar más adecuado para unas instalaciones que cambiaron la historia de esta localidad. Aquí se ubicó la Escuela Elemental de Pilotos, que volaban en unos biplanos con armaduras de madera forrada de tela. Al principio había 6 hidros y otros 6 aeroplanos. Los tiempos más importantes de la Base fueron de 1921 a 1936 y allí se estableció la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo.

El propio rey vino a ver la Base en septiembre de 1923, de lo que quedan numerosos testimonios gráficos en Los Alcázares, sobre todo en unas fotos en el Hotel Balneario La Encarnación y en el Club Náutico, con numeroso público y con lo más granado de los poderes sociales, militares, políticos, religiosos y, claro está, económicos de la época. En 2015 se conmemoró el Centenario de la hidroaviación española y recuerdo bien el espectáculo de hidroaviones que volvieron a hacer brillar a la Base.

Me consta que después se han movido gentes enamoradas de estos ingenios de los cielos y el mar para constituir una Fundación de la Hidroaviación Española, que podría haberse establecido en Los Alcázares. No debería ser incompatible con la musealización que se va a hacer en San Javier, tras serle arrebatado el aeropuerto civil.

Hoy día, el mar Menor sigue íntimamente ligado a la aviación, siendo muy populares las demostraciones de acrobacias aéreas, sobre todo de la Patrulla Águila. Esta ilustración nos habla de una época cuando volar de España a América del Sur, como hizo el Plus Ultra en 1926, era una aventura tan apasionante como lo es hoy llegar a Marte en una misión tripulada.

Quizás aquella familia de la Casa de la Rusa voló en estos hidroaviones y tal vez soñó con alzarse a los cielos y, desde nuestro pequeño mar, llevar mucho más lejos que nadie hubiera llegado.