The Cat Empire: una propuesta explosiva desde las antípodas

Where The Angels Fall (2023), décimo álbum de los australianos The Cat Empire, les marcó el comienzo de una nueva etapa. Irrumpieron en salas de todo el mundo agotando entradas. Acaban de fichar para BMG Australia y están de gira por España, país al que dedican su nuevo single, La Gracia, una canción inspirada en el primer viaje a España como miembro de la banda de su trompetista, Lázaro, que la coescribió con Félix –el cantante–. La bajista Grace Barbe canta en ella en su criollo nativo junto a unos flamencos de Melbourne: Arte Canela. Consta de solo voces, un teclado, un tres cubano y mucha gente festejando.

La música de The Cat Empire funciona como un compendio multicultural, una especie de fusión funk donde también hay reggae, jazz, rock latino y ska. En directo crea una atmósfera de carnaval que desborda energía. Se podrá comprobar en la nueva edición de Las Noches del Malecón. Vienen con la renovada formación que lucen desde 2022, comandada por dos de sus tres fundadores, Felix Riebl y Ollie McGill. En sus directos por salas y festivales celebran el movimiento, la vitalidad y la alegría, con cantidad de material nuevo y temas favoritos del público. La cita augura fiesta asegurada y el público ha respondido. El ciclo de conciertos murciano ha colgado el letrero de ‘entradas agotadas’ para la cita de esta noche, con lo que habrá quien tenga que contentarse con escuchar desde fuera el cóctel explosivo de los australianos.

Un cuarto de siglo de carrera le ha dado a los de Melbourne para crear nueve discos de estudio y pulir un directo que hará las delicias de quien tenga la suerte de asistir a alguna de las diversas fechas que tienen en nuestro país este verano.

Será la primera vez que la exitosa banda visita la Región, sumando puntos de relevancia al ciclo murciano, que busca ser referencia nacional –y parece que lo está consiguiendo, dado que el Anuario de la Música en Vivo de 2023 lo colocó como el tercer festival de ciclo que más entradas vendió en todo el país, solo por detrás del ‘Marenostrum Fuengirola’ y de las ‘Noches del Botánico’ de Madrid–. Qué mejor celebración que un repaso, en el centro de la capital murciana, por los éxitos de los eclécticos The Cat Empire.