Una celebración de los anhelos sombríos de Loreena McKennit

Loreena McKennit arrancó su extensa gira española en Barcelona este jueves. La multifacética artista canadiense, conocida por su innovadora combinación de pop, folk y worldbeat -a menudo descrita como “celta ecléctica”-, tiene más de 14 millones de discos vendidos en todo el mundo, ha sido oro y platino en 15 países, nominada dos veces a un Premio GRAMMY, posee dos Premios Juno y un Premio Billboard International Achievement Award. También fue incluida en el Hall of Fame de los compositores canadienses en 2023, y es propietaria de su sello discográfico, Quinlan Road, con un catálogo extenso que incluye éxitos como “The Mummers’ Dance”.

El 14 de junio, McKennitt lanzaba “The Mask and Mirror Live”, grabado en el Palace of Fine Arts de San Francisco el 19 de mayo de 1994, originalmente solo para distribuirlo en radios de Estados Unidos y Canadá. “The Mask and Mirror” llegó a vender un millón de copias en los Estados Unidos y más de dos millones en todo el mundo. Significó un importante punto de inflexión y un avance comercial en cuatro continentes. Fue Disco de Platino en Canadá, Australia, Italia y Estados Unidos; Disco de Oro en España, Francia, Argentina y Alemania, y conquistó nuevos mercados en Grecia, Turquía, Escandinavia, Brasil, México y Chile. Una música "llena de profundidades sombrías, anhelos espirituales y ecos ancestrales”, según LA Times en 1994.

El lanzamiento de la grabación en directo celebra ahora el 30º aniversario de aquel lanzado quinto álbum de estudio de McKennitt, aclamado por seguidores y crítica por su innovadora mezcla de tradiciones musicales celtas y sonidos del sur de Europa, norte de África y Oriente Próximo.