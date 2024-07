Steffen Morrison: una voz destacada del nuevo soul

El segundo fin de semana del Festival Internacional de Jazz San Javier arranca esta noche con un cartel ecléctico y variado: se trata de un programa doble que comenzará con un homenaje a Bebo Valdés capitaneado por su nieto, Cucurucho, y que finalizará con el regreso del cantante holandés de origen surinamés Steffen Morrison, que ya pasó por la vigésimo tercera edición de esta veterana cita musical. Artistas como este último o Gregory Porter, que se subirá mañana a esas mismas tablas –las del Auditorio Parque Almansa–, mantienen viva la llama del sonido retro soul con un giro actual y muy original.

Pero aunque el norteamericano sea la gran estrella del cartel –junto con Diana Krall, que cerrará esta edición el día 22–, es día de centrarse en Morrison, que plasma en su música una personalidad y un talento poco convencionales. Ya lo demostró en aquella aún cercana visita, en 2021. Además, sus temas rebosan rudeza y autenticidad, explorando la vulnerabilidad y la importancia de dejar un legado, y para los mitómanos, su vida es tan intensa como sus producciones: lo expone con detalle en el reciente documental The Soul of Steffen Morrison (2023).

Voz europea destacada del nuevo soul, Morrison es toda una celebrity en su país. Influido por artistas legendarios como Otis Redding y James Brown, sus composiciones tienden al soul más romántico, al estilo Marvin Gaye. Pero, desde su primer álbum, Movin on (2018) ha crecido con las melodías, los movimientos y el groove de los grandes, incluyendo a The Crystals, The Rolling Stones y Lou Reed: una colorida mezcla de influencias que sorprende y seduce en disco, pero todavía más en directo.

En el Jazz San Javier, Morrison presentará junto a sus músicos habituales, los ‘Band of Brothers’ –con Alvin Lewisa la guitarra, Raoel Foe Aman al bajo, Jeremiah Owusu a la batería, Samuel Frank a los teclados, Franklin Breeveld al saxo y Joe Rivera a la trompeta–, las canciones de Legacy (2024), su tercer trabajo discográfico; el primero autoeditado con su propio sello, Tall Tree Records. Desde el festival señalan que es «una muestra más de su impresionante talento musical», mientras que él dice que se trata de «una cruda introspección musical de reflexiones profundas». Espera que «evoque una sensación de disfrute», apreciada «por las generaciones venideras». Y, con motivo de su visita a España, señala que aquí «la pasión y la energía son irresistibles». Se avecina un gran concierto.