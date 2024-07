Cucurucho y Javier Colina homenajean en el Parque Almansa a Bebo Valdés

En 2013, falleció a los 94 años de edad, en Suecia, enfermo de alzhéimer, lejos de su hogar, Ramón Emilio ‘Bebo’ Valdés, después de pasar los últimos años de su vida en Benalmádena (Málaga). Fue una figura clave en la época dorada de la música cubana, precursor de las famosas descargas de jazz afrocubano y creador de un ritmo propio, la batanga, que arrasó en la isla en los años cincuenta. Era el padre de otro pianista y compositor genial, Chucho Valdés, quien a su vez es tío de Roberto Carlos Valdés, conocido popularmente como ‘Cucurucho’, continuador de la saga y gran protagonista del concierto de apertura de este viernes (con el permiso de su abuelo).

Aunque el de Cucurucho –que fue miembro de Los Van Van y ha tocado con grandes como el propio Bebo, Rubén Blades, Óscar de León, Juanes y Orishas– no será el único nombre propio sobre las tablas del Parque Almansa. Le acompañará el contrabajista español Javier Colina, que ganó un Grammy junto al homenajeado por Live at the Village Vanguard (2007). De hecho, para este este concierto-homenaje recupera parte del repertorio grabado a dúo con Valdés para aquel icónico director en Nueva York, incluyendo además otros temas del acervo popular cubano y algunas composiciones originales que tienen en común Cucurucho y él y en las que brillan añejas texturas musicales de la isla caribeña.

Como invitada especial intervendrá la maravillosa cantante Alana Sinkëy, mientras que completará la convocatoria el reconocido baterista y percusionista Moisés Porro. Una alineación de lujo para recordar a una leyenda, a la personificación misma del encuentro entre la música afrocubana y el jazz, y para rememorar aquel histórico concierto que Bebo ofreció en la quinta edición de este mismo festival, en una de sus primeras actuaciones junto a Diego El Cigala, con el que grabaría el aclamado Lágrimas negras (2003).