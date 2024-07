Carlos Franganillo recibirá el Castillete de Oro del Cante de las Minas

La afición al flamenco también reside enel periodismo. Es el caso, precisamente, de Carlos Franganillo, cuya pasión por este arte le llevará a recoger, en esta próxima 63ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, el máximo reconocimiento: el ‘Castillete de Oro’.

El actual presentador de Informativos Telecinco, anteriormente de Televisión Española durante más de una década, es el segundo confirmado con esta distinción, tras anunciar el pasado lunes el nombre de Pitingo como receptor del ‘Castillete de Oro’. El periodista tuvo sus primeras aproximaciones al flamenco escuchando a dos grandes figuras del género: Camarón de la Isla y Enrique Morente. “Ambos tenían un rasgo y una personalidad muy particular, porque es un flamenco con nombres y apellidos, con un estilo muy definido y desgarrador”, describe. Más tarde, se sintió atraído por otras artistas como El Cigala por su fusión con las músicas de América. De hecho, fue durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos y Rusia cuando más conectó con el flamenco. “Buscaba música que me llevara a mis raíces. Yo creo que era algo que me hacía sentir más cerca del país de origen”, afirma.

Tiempo después fue la profesión periodística la que le llevó a cubrir informaciones sobre el flamenco e indagar sobre sus diferentes figuras. Recuerda la vez que tuvieron a Miguel Poveda en el plató del informativo de TVE. “Vi que era un gran profesional y una gran persona y me dejó un recuerdo magnífico”, señala.

Ahora llega a la tierra que encumbró a Poveda para ser uno de los distinguidos. “Es un inmenso honor que se haya pensado en mí, porque es un gran escaparate, y será un honor estar allí, recibirlo, aprender y disfrutar”, concluye.

“Para el Cante de las Minas es un orgullo poder distinguir a un comunicador de esta magnitud que sigue nuestro festival y que se ha enamorado del flamenco por grandes figuras que forman parte de nuestra historia”, añade Joaquín Zapata, presidente de la Fundación Cante de las Minas.