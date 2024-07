Noche de jazz a la antigua usanza en el Teatro de Invierno de San Javier

La vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier arrancó la semana pasada despertando a los aficionados con dos descargas de energía y buena vibra: la de Adrian Cunningham & His Old School, el viernes en la Plaza de España, y la del programa doble que subió a las tablas del ‘Auditorio de los Sueños’ a la catalana Anna Luna y, sobre todo, al reputado pianista cubano Roberto Fonseca, que presentó su nuevo álbum, La gran diversión (2023). Sin embargo, una vez se ha llamado la atención de los aficionados, es turno de bajar revoluciones. Solo un poco, que nadie se equivoque –en unos días tenemos a Cucurucho Valdés, Steffen Morrison y Gregory Porter, que prometen volver a poner los corazones a mil–, pero, como aperitivo a uno de los grandes ‘findes’ del programa, esta noche los aficionados tienen una cita histórica de esas que, más que devorar, se paladean.

Es histórica porque será la primera del festival en el Teatro de Invierno del Parque Almansa, inaugurado el año pasado junto al escenario principal del Jazz. Aunque se trata de un espacio de grandes dimensiones, ofrece un extra de intimidad que le viene como anillo al dedo a la propuesta de Bill Charlap, el gran protagonista de esta jornada, que regresa a San Javier, donde ya dejó un gran sabor de boca en 2015. Entonces nos visitó encabezando un trío formado por Peter Washington y Kenny Washington, mientras que esta noche, desde las 22.00 horas, lo hará acompañado de Noriko Ueda al contrabajo y Carl Allen a la batería: dos escoltas de garantías para «uno de los pianistas que mejor recrea los standars del género y uno de los mas deliciosos solistas del bop y el hard bop a nivel mundial».

De hecho, se trata de una de las citas más destacadas de esta edición para el aficionado más purista. Y es que hablamos de un refinado jazzman de reconocido prestigio que ha tocado con gigantes como Clark Terry, Gerry Mulligan, Phil Woods, Sheila Jordan, el mismísimo Wynton Marsalis y Diana Krall, otra de las grandes estrellas del programa de este año (ella será la que cierre esta edición el día 22). Aunque si hay un artista que va a aparecer siempre ligado a Charlap es Tony Bennett, otro de los favoritos de la organización, fallecido el pasado verano. Con él grabó el maravilloso álbum titulado The Silver Lining: the songs of Jerome Kern (2015), uno de los más reseñados en la extensa carrera del legendario cantante de Long Island.

Como no podía ser de otra manera, y tal y como anunció durante la presentación del festival su director, el concejal David Martínez, el track list de este disco y el recuerdo a Bennett se harán muy presentes durante la actuación del trío, lo que otorga a este recital un plus de emocionalidad que seguro agradecen los espectadores. Aunque el mero hecho de tener sobre el escenario a Charlap debería ser aliciente más que suficiente para acercarse a este Teatro de Invierno. Mejor Pianista de Jazz del año 2003 para la Jazz Journalist Association y máximo responsable de los Estudios de Jazz en la William Paterson University de Wayne, Nueva Jersey, el neoyorquino es una eminencia y un intérprete delicado, preciso y comprometido, y la persona ideal para hacer disfrutar al público de un recital a la antigua usanza (que también está bien de vez en cuando). Noche, por tanto, para recargar pilas y coger tono, que esta será solo la primera de varias noches mágicas.