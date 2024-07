Un videojuego murciano, el mejor del mundo en realidad virtual

Cuando, allá por 2013, los hermanos Alberto y Eduardo Saldaña fundaron en Murcia la startup 'Sons of a Bit', especializada en desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas, no se imaginaron que una década más tarde estarían compitiendo con gigantes del sector como 'Niantic' -creadores del fenómeno social Pokémon GO- en los prestigiosos premios 'Auggie'. Aún menos podían llegar a creer que, con un presupuesto más ajustado y un equipo más pequeño que sus competidores, uno de sus proyectos lograra colocarse en cabeza a nivel internacional y ser elegido mejor videojuego de Realidad Aumentada (AR) y Virtual (VR) del mundo en 2024.

Crear tu propia historia épica, diseñar una gymkhana personalizada por las calles de tu barrio o participar en una búsqueda del tesoro con amigos son algunas de las aventuras a las que permite jugar Kluest, el videojuego 'made in Murcia' recién elegido como el mejor del mundo en los considerados como los Oscars de la realidad aumentada y virtual, celebrados el pasado 20 de junio durante la exposición internacional AWE USA 2024, en Los Ángeles.

Este premio reconoce a la murciana 'Sons of a Bit' la innovación y excelencia alcanzada con 'Kluest', una aplicación móvil que permite a cualquier persona crear, compartir, monetizar y acceder a todo tipo de contenido de realidad aumentada. Pese a ello, para jugar en la plataforma no hace falta llevar gafas de realidad virtual ni es necesario aislarse. Todo lo contrario, la app premia al jugador salir a la calle e interactuar con otros usuarios.

Los hermanos fundadores de la empresa premiada, este martes en Llano de Brujas. / Juan Carlos Caval

Un videojuego "muy diferenciado que no requiere de conocimientos técnicos ni destrezas artísticas para generar contenido interactivo e inmersivo con acabado profesional", explica uno de los CEO de la startup murciana, Alberto Saldaña, quien expresa a LA OPINIÓN que la empresa ha recibido "con sorpresa" el premio, ya que se enfrentaban a "competidores muy serios y muy grandes". "Nosotros somos muy serios, pero no tan grandes", apunta el murciano.

Y es que su equipo de 17 personas, formado por ingenieros, desarrolladores, diseñadores, artistas e investigadores, se encontraba entre los 10 finalistas en una categoría en la que estaban nominados otros proyectos con presupuestos "mucho más abultados" que la propuesta de la startup murciana como 'Peridot', un simulador de mascotas con realidad aumentada de 'Niantic'; 'Arizon Sunshine 2', una superproducción de acción y zombies de 'Vertigo Games' para gafas de realidad virtual; o la tercera entrega de una de las series mejor valoradas en el ámbito de la realidad virtual, 'I Expect You to Die', creada por 'Schell Games'.

Así, Saldaña expresa que "recibir el Auggie Award es un sueño hecho realidad para todo nuestro equipo". "Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos motiva a seguir empujando los límites de la innovación", afirma, y señala que "sobre todo, supone un gran escaparate". "Mucha gente importante del sector ahora nos conoce a raíz de ello han salido muchas cosas. Es una validación muy importante", apunta.

Destaca que "este premio es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de nuestro equipo, así como del apoyo continuo de nuestros usuarios, clientes y socios. Continuaremos innovando y liderando en el campo del entretenimiento y cultura inmersiva, impulsando el futuro de la tecnología AR/VR".

'Sons of a Bit' empezó con sede en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, en concreto en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (Ceeim). Actualmente, el equipo teletrabaja de forma coordinada y se prepara para iniciar su tercera ronda de financiación que servirá como impulso para el lanzamiento de 'Kluest', que ya se juega en España, Portugal e Italia, en el resto del territorio europeo en los próximos meses y para alcanzar el mercado americano para finales del presente año.