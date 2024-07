Pitingo recibirá el ‘Castillete de Oro’ del Cante de las Minas

El Cante de las Minas desveló este lunes el nombre del primer galardonado con el ‘Castillete de Oro’ de su sexagésimo tercera edición, que arrancará el día 31. Se trata del cantaor Pitingo, que protagonizará la gala del 6 de agosto.

El onubense recibirá este año el máximo reconocimiento que otorga el festival en el veinte aniversario de su victoria como Cantaor Revelación en el prestigioso certamen unionense: «Era el momento ideal para agradecerle con esta distinción su amor por La Unión, una tierra que ha llevado siempre consigo en cada escenario del mundo que ha pisado», señaló ayer el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata.

«Cuando me lo dijeron me emocioné y me puse a llorar de felicidad», afirma el cantaor, consciente de que se trata de «un premio en el templo del flamenco», que ya tienen «grandes compañeros y genios que ya no están con nosotros». Reconoce que no será una distinción más de las muchas que acumula en su ya larga trayectoria, entre las que destacan discos de oro y platino. «Lo pondré en el estudio de grabación para que lo vea quien llegue», indica el cantaor, que concluye: «Es un logro y un pasito más en mi carrera, y más viniendo de donde viene, de donde empecé hace veinte años siendo un niño inocente y asustado… ¡quién me iba a decir todo lo bueno que me iba a pasar!».