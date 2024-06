El puerto de Cartagena recibe mañana a Bombai, Nia y Melocos

La gira Dial al Sol, de Cadena Dial, llega mañana, domingo 30, a Cartagena. A partir de las 21.30 horas, y con entrada gratuita en la explanada del puerto, junto a la Plaza Héroes de Cavite, actuarán Nia, Bombai, Melocos, Gonzalo Hermida, Ezio Oliva, Yoly Saa, Marta Soto, Marta Santos y AndReew. La cita estará presentada por la locutora Cristina Dalmau.

Hits como Mucho con demasiao, La ciudad intermitente, Solo si es contigo, Cuando me vaya, Que te vaya mal y No se me olvida sonarán en una jornada muy especial en la que Cadena Dial quiere celebrar el inicio del verano.