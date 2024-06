Yarea: "Tengo energía de sobra para ser mamá y músico a la vez"

‘Las Noches del Camino’ es una iniciativa de la Fundación Camino de la Cruz, un ciclo de conciertos que tendrá lugar con motivo de la celebración del Año Jubilar de la Vera Cruz del 28 de junio al 20 de julio; o, lo que es lo mismo, a partir de esta noche. Esta primera edición la protagonizan artistas como Arde Bogotá, Luz Casal, Loquillo, Nunatak, Arco, Carlos Ares, Carmesí, La Habitación Roja y Yarea, aunque..., bueno, estos dos últimos, más bien, se encargarán de los ‘Atardeceres del Camino’, con un dicto de asistencia gratuita y en un marco incomparable: entre campos de lavanda, en Campos de Béjar, Moratalla.

La Habitación Roja acaba de estrenar La vida fluyendo, el cuarto single de adelanto de su nuevo nuevo disco, que promete ser uno de los mejores trabajos de su carrera y que se publicará después del verano, y regresan a la Región acompañados de la joven Yarea Guillén (Bilbao, 1997) , uno de los grandes nombres de la nueva escena pop nacional. La artista criada en Cartagena está trabajando en el que será su segundo álbum –según ella, su proyecto más especial–, del que Lo mejor es el segundo avance, más cerca del sonido que lo caracterizará: un pop-folk nostálgico, muy personal, añadiendo más fuerza a su voz sin sacrificar la delicada belleza que la hace tan inquietante. Es un bálsamo para calmar tiempos difíciles.

En Lo mejor, Yarea confiesa que nunca fue lo mejor para una persona, que no se portó como debería a pesar de sus sentimientos. «Este tema es sencillo y fresco», afirma, «lo mismo da para bailar que para llorar». Y lo está presentando en la que es su primera gira, que recorrerá cinco ciudades con seis conciertos. Comenzó el 15 de junio en Málaga como telonera de Rozalén, para después viajar a Murcia, al Ciclo Beat de Málaga, a Sevilla, Granada y Alicante. Hoy la tendremos en Moratalla. Hablamos con ella.

Lo mejor es el segundo avance de tu segundo álbum. ¿Qué sonido lo caracterizará? ¿Cómo vives este lanzamiento?

Este disco va a ser más orgánico que lo anterior que he sacado, y con un aire más ‘folk’, por lo que este tema, a pesar de ser un poco más happy, creo refleja muy bien el sonido global del álbum. Y..., bueno, vivo cada lanzamiento con nervios y mucha ilusión, claro; al final mis temas son como mis ‘hijos’, todos son muy personales y hablan de cosas que me están pasando. Siempre me pone muy nerviosa mostrarme tan vulnerable en público, pero lo cierto es que no concibo otra manera de hacer música.

Componer es mi pasión, y he aprendido a disfrutarlo igual cuando lo hago para mí como cuando lo hago para otros

Dices que Lo mejor lo mismo vale para bailar que para llorar. ¿Sobre qué emociones pivota esta canción?

Este tema habla de una contradicción, de un momento en el que no sabía lo que quería y de cómo una persona sufrió las consecuencias de todo esto. La letra habla de la culpa de saber que no lo estaba haciendo bien, y que aun así no lo soltaba. Así que, a priori, puede parecer un tema triste; sin embargo, el ritmo de la canción es mucho más liviano y alegre de lo que cabría esperar.

Quien te escucha piensa: «Es Yarea». ¿Qué te diferencia como artista?

Diría que, sobre todo, mi manera de contar las cosas. Me gusta pensar que cuando escuchas un tema escrito por mí, lo sabes, pero, sobre todo, por la letra. A mi madre no se le escapa uno, por ejemplo: en cuanto escucha tres frases ya sabe si el tema es mío.

¿Cómo fue la grabación del disco? ¿Has aprendido algo nuevo en el proceso?

Por primera vez me he dado la libertad de hacer un disco sin prisa, dedicándole a cada tema el tiempo y el espacio que merecían, y la verdad es que ha sido genial. También ha sido la primera vez que he coescrito algunas de estas canciones con otros artistas, y me he dado cuenta de lo enriquecedor que puede ser para mí y para mis proyectos contar con otros autores en el proceso de creación. Y sin que eso signifique que estas canciones vayan a ser menos personales por ello, ¿eh?

Después de tu primer álbum, Lombardía 22 (2022), te juntaste con Kickbombo para lanzar No me pasa nada, donde abandonabas tu faceta más indie para experimentar con sonidos urbanos y ritmos latinos. ¿Que propició ese cambio? ¿Mereció la pena?

Me encantó hacer ese EP, la verdad; fue como una liberación. Poder crear sin pretensiones, experimentando con diferentes géneros y sonidos, fue... genial. No es el trabajo que más me define, está claro, pero gracias a él aprendí mucho, y llegué a sitios por lo que no hubiera sido capaz de transitar de mp ser por esas canciones. Además, que me encanta. Fue mi guilty pleasure [expresión inglesa que significa ‘placer culpable].

En la canción 22:22, de tu último EP (En qué pienso cuando lloro, 2023), hay un guiño a Extremoduro. ¿Con qué artistas has crecido? ¿Quiénes crees que te han marcado más?

Extremoduro es la banda de mi vida, y quería dejarlo plasmado en alguno de mis temas; me ha influido tanto a la hora de escribir como de entender la música. Pero también hay otros muchos artistas que me han marcado y acompañado desde siempre. No sé... La verdad es que me gusta escuchar música de todo tipo, y he pasado por muchas etapas, pero bueno, desde Extremoduro y otros grupos de esa escena como Marea, Dikers, Mägo de Oz y Ska-P a Izal, Love of Lesbian… Y luego, claro, Rosalía, Bad Bunny, Amaral, El Canto del Loco… Un poco de todo.

Compones tus propios temas, y también escribes para otros artistas. ¿Cómo es eso de hacer letras tan personales para otras personas? ¿Para qué artistas has compuesto canciones?

Componer es mi pasión, y he aprendido a disfrutarlo igual cuando lo hago para mí como cuando lo hago para otros. En las sesiones con otros artistas, me gusta que sean como una terapia para ellos: hablamos de cómo se sienten y de lo que les pasa, y desde ahí vamos construyendo el tema. He escrito, por ejemplo, para Dani Fernández, Bely Basarte, Edurne, Mantra, Candela Gomez, Charlie USG, Yendry...

¿Te inquietaba cómo influiría en tu carrera ser mamá? ¿Cómo llevas la sobreexposición mediática que has vivido tras tu boda y tu maternidad?

Siempre he querido ser madre joven. No te voy a engañar: cuando me quedé embarazada, mi mayor miedo era ver cómo iba a compaginar la maternidad con mi carrera en la música, a la que no quería renunciar por nada en el mundo. Pero ahora Belice tiene ya siete meses y puedo decir que está siendo mucho más fácil de lo que pensaba al principio... A veces me vuelvo un poco loca para organizar los tiempos, pero tengo energía de sobra para la Yarea mamá y la Yarea músico. Sobre la exposición, creo que es algo inevitable, pero en mi caso tengo que decir que la gente siempre ha sido muy respetuosa y nunca me he sentido incómoda.

Antes hablábamos de artistas con los que has colaborado y, por supuesto, has participado en la composición del sencillo que le canta Dani Fernández dedicado a vuestro bebé, Solo tienes que avisar. ¿Cómo salió esta canción?

Teníamos claro que queríamos escribirle un tema a Belice, y como todos los temas que escribimos juntos, salió de manera muy natural. Nos juntamos en el estudio y dejamos que fluya la magia.

¿Cuáles son los temas con los que te sientes más cómoda componiendo?¿Y tus motivaciones para escribir?

Cuando escribo para mí, lamentablemente lo que más me motiva es el drama: las rupturas, los enfados y las cosas que me pasan por dentro. Supongo que porque escribir canciones para mí siempre fue una manera de hablar conmigo misma e intentar entenderme. Cuando escribo con otros artistas, me gusta que los temas sean personales para ellos, por lo que me dejo guiar por lo que ellos me cuentan.

¿Han sido muy emocionantes estos últimos meses?

Muy intensos, sobre todo. Por lo que te digo: porque había que compaginar la maternidad con la preparación de mi nuevo disco y el de Dani, y entremedias hemos tenido mudanzas y, por supuesto, conciertos (entre otras cosas). Pero estoy muy contenta de volver al trabajo, la verdad; me encanta lo que hago.

Este viernes te pasas por Moratalla de la mano de ‘Las noches del Camino’. ¿Qué te sugiere esta cita envuelta en misticismo?

Pues tengo muchas ganas de este concierto. Me encanta tocar en mi tierra, tocar en acústico y tocar en sitios bonitos al atardecer, así que... ¿qué puede salir mal? Además hace mucho que no hago un concierto y lo cierto es que me muero de ganas de volver a conectar con el público.

Por último, Yarea: ¿Qué planes a corto-medio plazo tienes?

Pues ahora, como te decía, estoy centrada en terminar el disco. Espero que pueda salir a finales de año. Y también estamos trabajando en la gira que comenzará a la vez. Todavía lo estamos perfilando, pero será un tour acústico superespecial, ya lo verás. Además, será mi primera gira, por lo que tengo muchísimas ganas de empezar, de echarme a la carretera con mis canciones.