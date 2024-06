Burning abre los conciertos del Fuerte de Cartagena

Burning, Pedro Guerra y Soleá Morente protagonizan la XI edición de 'Los Conciertos del Fuerte'. En esta experiencia única, los asistentes zarpan en barco desde el puerto para llegar al lugar del concierto: la única fortaleza visitable de Cartagena.

No existe una formación en nuestro rock con la longevidad de Burning, y de ella solo ha sobrevivido Johnny. Sin desorbitadas ventas de discos ni llenar estadios, los madrileños Burning han influido en todas las generaciones posteriores de rock & roll en castellano.

Según Alfred Crespo en Burning Madrid, "si los Stones no hubiesen empezado en el Marquee o si Burning no hubiesen tocado en tugurios como el Red Gold o el MM, no habría sido lo mismo, no tendrían ese pedigrí que tienen. Lo que ocurría con Burning es que, cada vez que lo tenían fácil, metían la pata y volvían al principio".

No encontraron discográfica para su último trabajo en estudio, Pura sangre. En esto del rock se visita el cielo y se pasea por el infierno. 2024 está siendo un año especial para los de La Elipa, que celebran 50 años tras sobrevivir a tragedias personales forjando su propia leyenda. Burning siguen haciendo mover caderas.

Horario y precio

Viernes 28 de junio. Fuerte de Navidad, Cartagena. Salidas del Barco Turístico: desde el antiguo Club de Regatas a las 20.30 horas. Inicio de conciertos: 22:00 horas. Precio: 50 euros.