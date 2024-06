Vuelve el Jazz San Javier con swing para bailar

Arranca una nueva edición del Jazz San Javier. Entre el 28 de junio y el 22 de julio de 2024, y por distintos escenarios, desfilarán algunos nombres destacados de la escena internacional: Diana Krall, Gregory Porter, Caléxico y Cimafunk.

Professor Cunningham and His Old School pondrán en marcha este viernes la XXVI Festival Internacional de Jazz de San Javier con un concierto en la plaza de España. El saxofonista, clarinetista, flautista, y cantante Adrian Cunningham, australiano residente entre Nueva York y Barcelona, se hizo un nombre en Sydney y es ahora parte esencial de la escena de jazz tradicional neoyorquina, principalmente a través de su pequeña big band: Professor Cunningham and his Old School, que trae el repertorio de la tradición dixieland y de Nueva Orleans a la actualidad. Se trata de una de las bandas de jazz más galardonadas, conocida mundialmente gracias a su talento y su manera de animar las jams de swing más importantes. Han girado por Europa, Estados Unidos y Japón.

Cunningham fue reconocido por el Hot House Jazz Magazine en 2017 como mejor saxofonista, y su banda resultó ganadora del voto del público en los Swing Music Awards en tres ediciones, de 2015 a 2017. Ha actuado en los mejores clubs de Nueva York y Barcelona, y en festivales como Montreux, Blue Note Jazz Festival (NYC), Melbourne International Jazz Festival, Sopot Molo Jazz Festival (Polonia), Snowball (Estocolmo), SLOX (California), Blue Note Jazz Fest (NYC), CPH:LX (Copenhague)…. También ha participado en bandas sonoras de películas como El Aviador y series como Boardwalk Empire. Ha grabado una docena de discos, y ha trabajado junto a Wycliffe Gordon, Jon Batiste, Jeff Hamilton o el mismísimo Wynton Marsalis.

El premiado multiinstrumentista aúna virtuosismo, fuerza expresiva, buen gusto y, sobre todo, autenticidad, y ha montado un septeto brutal de jóvenes músicos que facturan una música deliciosamente bailable, el repertorio más impactante y profundamente arraigado en la tradición de Nueva Orleans. Podremos escuchar canciones de los comienzos del jazz hasta principios del R&B, de Sidney Bechet, Fats Waller, Fats Domino… Sus conciertos, trepidantes, alegres, comunicativos, suponen un paseo musical por los estilos "antiguos" del jazz, ideales para bailar lindy-hop.

Roberto Fonseca

La apertura del Auditorio del Parque Almansa correrá a cargo del pianista, vocalista, multi-instrumentista y compositor cubano varias veces nominado a los Grammy Roberto Fonseca. Saltó a la fama reemplazando al increíble Rubén González en las giras del Buena Vista Social Club, y desde entonces ha forjado su propio camino en el elegante jazz afrocubano, permaneciendo a la vanguardia de la música cubana durante las últimas tres décadas, con aclamados álbumes en solitario. También estuvo de gira junto a la prestigiosa vocalista Omara Portuondo, y años después recorrió medio planeta con la cantante maliense Fatoumata Diawara.

El pianista, de 49 años, que recibió la Orden Oficial de las Artes y las Letras otorgada por Francia, presenta estos días en España y varios países europeos su último disco: La Gran Diversión, ambiciosa obra que trasciende los límites estrictamente musicales, porque representa un “regreso al pasado” en busca de las raíces de su música afrocubana, que encandila a públicos de todo el mundo. Es un homenaje lleno de mambo, rumba y bolero a la época dorada de las noches salvajes de La Habana y el cabaret Cabane Cubaine de París, el más famoso de los años 30. Los títulos de las canciones desvelan la influencia de las creencias afrocubanas en su idiosincrasia musical. La violinista Regina Carter, el saxo Jimmy Yenks, el contrabajo Yandy Martínez o el vocalista Clarence Bekker lo han acompañado en el álbum. Cuba en cuerpo y alma.

Anna Luna

Precederá al gran Roberto Fonseca la cantante Anna Luna en un viaje por Argentina sin necesidad de salir del Mediterráneo. La artista de Sant Cugat del Vallés presentará su undécimo disco: “Argentina besa el Mediterráneo”.

Tras su álbum Sola, nominado como mejor disco de jazz de 2020 por la revista Enderrock, Anna Luna regresa a Jazz San Javier, donde dejó un magnífico recuerdo en 2019. Su nuevo álbum es un inspirado recorrido por el tango, la zamba y la canción de autor argentina fusionados con el jazz, cargado de pasión, amor y vida; un viaje de ida y vuelta Barcelona - Buenos Aires; exquisitas piezas de artistas como Spinetta, Gardel, Piazzola o Chico Navarro. “Aire mediterráneo con alma del cono Sur”, así lo define ella. A su lado, un sexteto de excelentes músicos entre los que brilla con luz propia el gran pianista de jazz catalán Jaume Vilaseca.