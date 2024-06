‘Otras Tendencias’ del CreaMurcia: tres estilos pero un solo ganador

La final del CreaMurcia 2024 en la categoría de ‘Otras Tendencias’ tendrá como invitados a _juno, grupo formado por la jienense Zahara y el catalán Martí Perarnau IV (también en la banda de Zahara, y cabecilla de Mucho), un proyecto de pop suave e intimista donde la voz seductora de ella y la refinada electrónica de él se entrenzan compartiendo letras e instrumentación.

El primer álbum de _juno, _BCN626 (2020), diseccionaba la cotidianidad de una pareja en una habitación de hotel. El proyecto fue un escape, un exilio para estos dos viajeros; pop electrónico intimista influido por Caribou, James Holden, Pink Floyd, toques de M83 y algo lynchiano. En su segundo larga duración, _BCN747 (2023), el que presentan este viernes en la Sala Mamba!, van más allá de su mundo para narrar los alrededores.

No obstante, antes de que ellos salten al escenario lo harán -a partir de las 20.30 horas- Helio, Desi García y Luz Roja, los finalistas del popular certamen municipal. Impusieron su ley en las semifinales de hace ya casi un mes, en la Sala REM, y ahora buscan la corona. Desde La Opinión hemos querido someterles a un pequeño cuestionario para concerles un poco mejor.

Final del CreaMurcia ‘Otras Tendencias’ Fecha: Mañana, 20.30 horas.

Lugar: Sala Mamba, Murcia.

Precio: Entrada con invitación (agotadas).

Luz Roja: "Bebemos del hip-hop, pero no solo de música, también de la danza"

LUZ ROJA / L.O.

Este dúo lo forman la cantante colombiana Nat B y el ‘beatmaker’ murciano Jordi Mex, y en su propuesta hay desde música negra (en todas sus vertientes) hasta lo-fi. Aseguran que le están empezando a pillar el gustillo a esto de los directos...

¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

El grupo lo formamos Natalia Quiñones (Nat B), nacida en Cali (Colombia), como cantante, y Jorge Martínez (Jordi Mex), murciano, como productor o beatmaker. Nuestra más clara influencia es la cultura hip-hop, pero no solo la música, sino también la danza, ya que ambos somos bailarines. Aunque también tocamos otras vertientes de este movimiento, como el grafiti y DJing... No obstante, también nos inspira mucho el lo-fi, el funk, el neosoul y música negra en general. Y, en cuanto al nombre... fue accidental. Estábamos cambiando el color de la bombilla de nuestro home studio y cuando pusimos el rojo fue como: «¡Buah, este mola mucho!», e inmediatamente dijimos: «¡Eh! Como nombre está muy guapo: Luz Roja».

¿Por qué habéis elegido ‘Otras Tendencias’ para presentaros al CreaMurcia?

Principalmente, porque nuestro sonido o género es el hip-hop y la música negra, y creo que está es la única categoría que permite estos estilos.

Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Septiembre ya estaba hecha, incluso con su videoclip. Nos encanta el sonido y resultado final, y por eso decidimos presentarla. Es una canción de amor con la que Nat B quiere contarle sus vivencias a su amado. Y luego tenemos Change, un tema que estábamos desarrollando justo cuando nos comentaron que estábamos seleccionados para el CreaMurcia, así que decidimos aprovechar la oportunidad para poder grabarlo y presentarlo. El hip-hop siempre ha tenido como punto fuerte la reivindicación, y con esta canción quisimos subirnos a esa ola. Nació en un momento bastante frustración en lo que se refiere a oportunidades, condiciones de trabajo… Miles de historias que vivimos la mayoría. Al fin y al cabo, somos gente de a pie.

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, pase lo que pase en el CreaMurcia?

Nuestro objetivo siempre ha sido y seguirá siendo crear y jugar, disfrutando del proceso. No estamos enfocados tanto en números u objetivos concretos (de actuar en tal escenario o generar equis dinero), pero, a corto plazo, tenemos ya en marcha un nuevo tema con videoclip, donde participa algún músico amigo y tendremos danza. Y a medio plazo, queremos seguir creando temas para poder juntarlos en un EP o LP, y seguir con la rueda de los directos, que le estamos cogiendo el gustillo.

Desi García: "Vamos ‘volaos’ y sin prestar atención, simplemente vivir y disfrutar"

Desi García / L.O.

Es la vertiente más urbana de esta final. Lo suyo es el trap y el reguetón, y, de hecho, señala como influencias a Bad Bunny y Rauw Alejandro

¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

Yo soy Hugo, conocido como Desi García, un artista emergente de aquí de Murcia. Mi nombre viene de mi apellido Desiderio, por el cual desde pequeño en el colegio mis amigos me han llamado ‘Desi’, apodo que junté con mi segundo apellido para formar mi nombre artístico. La mayoría de mis influencias musicales proceden de los artistas latinoamericanos que llevan creando música urbana desde 2016; me refiero a cantantes como Bad Bunny y Rauw Alejandro.

¿Por qué habéis elegido ‘Otras Tendencias’ para presentaros al CreaMurcia?

Elegí ‘Otras Tendencias’ porque considero que mi estilo musical se asemeja más al estilo urbano, con canciones tipo reguetón, trap..., en general, dentro de lo que llamamos ‘género urbano’, y que donde mejor encaja es en esta categoría.

Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

En primer lugar presenté Como amigos, mi último lanzamiento musical, un tema de reguetón que trata sobre las relaciones esporádicas en las que a veces acabamos profundizando de manera inesperada. El segundo tema se llama Volau, que todavía no ha salido y que publiré el día de la final, el viernes 28. Es un tema de trap con una letra que habla de esa vida que muchos jóvenes llevamos hoy en día, en la cual vamos ‘volaos’ y sin prestar mucha atención a lo que nos rodea, simplemente viviendo y disfrutando.

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, pase lo que pase en el CreaMurcia?

Tengo la idea de lanzar un pequeño EP en lo que queda de año; probablemente estará para finales de este verano. Contará con, mínimo, cinco canciones.

Helio: "Mi música tiene un punto electrónico que la aleja del pop- rock más clásico"

HELIO / L.O.

Es un artista pop, pero no al uso; lo suyo, para que nos entendamos, son los sintes. De hecho, si le preguntas por sus referentes habla de La Casa Azul y de Alizzz.

¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

Soy José Rodilla, murciano de 24 años, y mi proyecto musical se llama Helio. Elegí este nombre porque soy fan de este elemento químico y de sus propiedades singulares. Mis influencias en lo musical vienen sobre todo del indie y el pop electrónico español. Mis referentes son artistas como La Casa Azul o Alizzz.

¿Por qué habéis elegido ‘Otras Tendencias’ para presentaros al CreaMurcia?

Principalmente porque era donde mejor encajaba mi proyecto, ya que las canciones tienen un componente electrónico que las aleja del pop-rock más clásico.

Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Para el CreaMurcia de este año, presenté por un lado Cara de pena, una canción pop repleta de sintes con una letra que habla sobre ser consciente de que eres un poco desastre. La otra, aún sin título, es bastante rica a nivel rítmico, y habla sobre el ocaso de una relación y los reproches.

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, pase lo que pase en el CreaMurcia?

Mi próximo proyecto es la publicación de un EP de cinco canciones, dos de las cuales ya he publicado. Después de eso me encantaría seguir tocando en directo todo lo posible y, por supuesto, no dejar de publicar música nueva.