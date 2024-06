Diana Krall: la ganadora de tres Grammy y ocho premios Juno pone el broche de oro al festival

La pianista y cantante canadiense Diana Krall, ganadora de tres premios Grammy y ocho premios Juno, y con más de quince millones de discos vendidos en todo el mundo, es la única cantante que ha conseguido, en toda la historia del jazz, que ocho de sus álbumes debutasen en la cima de la lista de los mejores álbumes de jazz de la revista Billboard, que la nombró «artista de jazz de la década 2000-2009». Su capacidad para conectar con el público a través de su distintiva voz contralto y su virtuosismo en el piano ha cimentado su posición como una de las artistas más influyentes del jazz contemporáneo. Desde sus inicios, Diana Krall ha trabajado con algunos de los productores más respetados de la industria musical, como Tommy LiPuma, con quien creó varios de sus álbumes más icónicos, incluyendo ‘When I Look in Your Eyes’ y ‘The Look of Love’. Estos trabajos no solo fueron aclamados por la crítica, sino que también alcanzaron un éxito comercial impresionante, solidificando su reputación en el panorama musical global. Asimismo, colaboró con el renombrado arreglista Claus Ogerman en discos como ‘Quiet Nights’, donde la combinación de su voz sedosa con los lujosos arreglos orquestales produjo una experiencia auditiva exquisita que resonó profundamente con los oyentes. Además de su habilidad para reinterpretar estándares del jazz con una frescura única, Diana Krall ha demostrado una notable destreza para adaptar otros géneros a su estilo, como lo hizo con su álbum ‘Wallflower’, donde versionó canciones de artistas como The Mamas & the Papas y Elton John. Es un honor para Jazz San Javier recibirla en su escenario y poder ofrecer a los aficionados el esperado concierto de esta maravillosa artista.